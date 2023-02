Mercato OM : Di Meco valide ce pari à 30M€ de Longoria !

L’Olympique de Marseille a recruté Vitinha lors de ce mercato hivernal. L’attaquant portugais devrait faire parti du groupe pour affronter l’OGC Nice ce dimanche qui a officialisé l’arrivée de Moffi. Pour Eric Di Meco, Longoria était obligé de faire un pari à ce poste !

Le mercato d’hiver de l’OM a été riche en recrutement ! 3 joueurs sont arrivés : Ounahi, Malinovskyi et Vitinha. Ce dernier est d’ailleurs le recrutement le plus cher de l’histoire du club, devant même Dimitri Payet lorsqu’il a signé son retour de West Ham. Pour Eric Di Meco, le club était obligé de faire un énorme pari à ce poste… Que ce soit Moffi ou Vitinha, il fallait recruter un joueur offensif et tenter le coup malgré l’énorme somme déboursée !

Tu n’as plus rien comme avant-centre pour 30 millions d’euros, tu es obligé de tenter un pari — Di Meco

« Vous pensez qu’il y a plus d’assurance avec Moffi qui jouait à Lorient que Vitinha qui jouait à Braga et qui a joué et marqué en Ligue Europa ? Le Portugais a marqué 4 buts en 5 dans cette compétition. Sur l’adaptation, c’est aussi un choc d’arriver de Lorient à l’OM, je peux vous le dire. Les recruteurs, quand ils veulent un mec, ils le voient 10, 20 fois dans une saison, mais pas à la télé dans le multiplex. Quand on t’explique que tu n’as plus rien comme avant-centre pour 30 millions d’euros, tu es obligé de tenter un pari. Un pari, c’est Moffi ou Vitinha. C’est pareil. Moffi à l’OM, c’est un pari. » Eric Di Meco – Source : RMC (01/02/23)

Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain

« C’est un jeune joueur très talentueux, devenu l’une des têtes d’affiche du projet de Braga basé sur la formation. Un attaquant très puissant, solide sur ses jambes, très costaud dans les duels avec une grosse frappe de balle pied droit / pied gauche. Un joueur hargneux qui se bat sur tous les ballons et qui donne tout sur le terrain. Il est loin d’être maladroit techniquement mais c’est pas un joueur très à l’aise dans le dribble. C’est pas un fin technicien, il joue plus sur sa puissance et ses qualités athlétiques. C’est pas un joueur « spectacle » mais très efficace. Et il a un côté « grinta », le genre de joueur que les supporters marseillais aiment bien, à 2000% à chaque match. » Alex Ribeiro – source : FCMarseille (30/01/2023)