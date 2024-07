Mercato : Rennes le veut, l’OM n’écoutera aucune offre en dessous de 30M€ !

L’Olympique de Marseille aurait vu des approches de la part du Stade Rennais pour Bamo Meité. Selon L’Equipe, la direction marseillaise n’écoutera aucune offre sous 30 millions d’euros.

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille aurait fait savoir que plus ou moins tous les joueurs étaient à vendre dans l’effectif. D’après les informations du journal L’Equipe, des approches ont été tentées par le Stade Rennais pour Bamo Meïté. L’Ivoirien sort d’une saison en dents de scie entre belles performances et grosse blessure qui l’a éloignée des terrains.

Le quotidien sportif nous informe que l’Olympique de Marseille n’est pas disposé à écouter les offres pour le défenseur central. A moins d’une grosse offre, les Marseillais ne veulent pas voir leur joueur quitter le club. L’OM ne serait à l’écoute des offres qu’à partir de 30M€.

J’essaie de me libérer l’esprit », Meïté sort du silence après une terrible épreuve

Après le dernier match de la saison de l’Olympique de Marseille, Bamo Meité, Jean Onana et Faris Moumbagna ont été victime d’une tentative de car-jacking dans le 12e arrondissement de Marseille. Le défenseur ivoirien revient sur cet incident traumatisant dans un entretien accordé au Parisien.

« Il vaut mieux oublier et essayer d’avancer, je pense… Maintenant, ce sont les vacances, j’essaie de me libérer l’esprit. Moumbagna et Onana? Je les ai eus au téléphone, on a parlé. Je leur ai dit qu’on devait profiter des vacances pour se libérer l’esprit, avec nos familles et nos proches… C’était une scène choquante, j’ai eu peur, c’est évident. Là, aujourd’hui, j’essaie de prendre du recul par rapport à cette situation. On est des sportifs de haut niveau, on ne doit pas être mêlés à ce genre de choses. Je ne veux pas trop en parler, même à mes proches. Parce que ce ne sont pas des choses qui doivent se produire dans l’environnement du sport« , a expliqué le défenseur ivoirien au Parisien.