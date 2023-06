Mercato, reprise, matches… les prochaines dates clés pour l’OM !

La saison de Ligue 1 est terminée, le mercato va officiellement ouvrir ses portes en fin de semaine. Alors que Pablo Longoria va devoir rapidement trouver un autre coach, le calendrier de l’OM s’annonce bien rempli !

En attendant de savoir qui sera le prochaine coach de l’OM, ce samedi 10 juin le mercato estival sera officiellement ouvert. Il s’achèvera trois mois plus tard (01 septembre). La date de la reprise de l’entrainement a été fixée au 3 juillet, le club communiquera ensuite le programme de la préparation avec les habituels matches amicaux et surement un stage à l’étranger. L’effectif devra être rapidement opérationnel, car le mois d’aout va être chargé !

Mercato ouvert ce samedi 10 juin

En effet, le calendrier du mois d’août de l’OM s’annonce costaud. Car au delà des premières journées de Ligue 1, l’OM va devoir disputer le troisième tour préliminaire en Ligue des Champions, suite à sa troisième place en championnat. Si le club olympien passe cette étape, il faudra ensuite jouer un barrage en aller/retour. Ce peut donc potentiellement faire une série de sept rencontres à disputer du 8 ou 9 août jusqu’au 29 ou 30 aout.

Les prochaines dates clés pour l’OM

10 juin : Ouverture officiel du mercato estival 2023

03 Juillet : Reprise de l’entrainement

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

12-13 août : Première journée de Ligue 1

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

Sturm Graz, TSC Bačka Topola, Panathinaikos ?

Quel adversaire va affronter l’OM en tour préliminaire ? On connait déjà 2 clubs : Sturm Graz et le TSC Bačka Topola. L’OM étant tête de série, ils évitent tout de même les des clubs plus huppés : Braga (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas) et les Glasgow Rangers (Écosse). Marseille peut également rencontrer les vainqueurs des confrontations du 2ème tour qui sont : Le SK Dnipro (Ukraine), le KRC Genk (Belgique), le Servette FC (Suisse) et le Panathinaikos (Grèce).

– Le 3e du championnat du Portugal : Braga

– Le 2e du championnat des Pays-Bas : PSV

– Le 2e du championnat d’Autriche : Sturm Graz

– Le 2e du championnat d’Ecosse : Rangers

– Le 2e du championnat de Serbie : TSC Bačka Topola

Pour les deux clubs restants, il doit y avoir un 2e tour préliminaire entre les 4 suivants :

– Le 2e du championnat d’Ukraine : Dnipro

– Le 2e du championnat de Belgique : KRC Genk

– Le 2e du championnat de Suisse : Servette

– Le 2e du championnat de Grèce : Panathinaïkos