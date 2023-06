Mercato OM : Pourquoi Longoria passe son tour sur la piste Raphaël Guerreiro !

À la recherche d’un remplaçant à Nuno Tavares pour le poste de latéral gauche, Longoria se serait penché sur le cas Raphaël Guerreiro avant de lâcher l’affaire.

Qui sera la successeur de Nuno Tavares dans le couloir gauche de l’OM ? Pour l’instant, personne ne le sait mais l’une des pistes les plus chaudes moment menait au joueur de Dortmund, Raphaël Guerreiro. Auteur de 4 buts et 12 passes décisives en 27 matchs de Bundesliga cette saison et en fin de contrat avec le Borussia, le Portugais recevrait actuellement beaucoup de sollicitations depuis les quatre coins de l’Europe.

L’OM était visiblement intéressé par l’ancien lorientais mais selon les informations de La Provence, Pablo Longoria aurait abandonné cette idée car il ne correspondrait pas au style de jeu et de joueurs qu’il souhaite établir à Marseille.

🔹La piste Raphaël Guerreiro 🇵🇹 a été explorée par l’OM mais elle a été refermée assez vite, l’état-major estimant que son profil ne correspondait pas totalement au style de jeu de Tudor. A moins que le nouveau coach ne rebatte les cartes à son sujet. 👀(@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/rq2jW63hKJ — Infos OM (@InfosOM_) June 6, 2023

Pablo Longoria sait déjà ce qu’il veut voir l’an prochain

Ce lundi après midi, Pablo Longoria s’est présenté devant la presse et a répondu aux questions des journalistes, notamment sur le mercato et le style de jeu qu’il aimerait voir à l’OM, l’an prochain : « Ici à Marseille, il faut un style spécial. On doit faire du Vélodrome une force, pas une faiblesse. Pour que ce soit fait, on a besoin d’un jeu offensif et des transitions rapides. Du piment dans le jeu. On l’a vu dans le passé ou même cette saison dans quelques matchs ».

#Longoria : « Ici à Marseille, il faut un style spécial. On doit faire du Vélodrome une force, pas une faiblesse. Pour que ce soit fait, on a besoin d’un jeu offensif et des transitions rapides. Du piment dans le jeu. On l’a vu dans le passé ou même cette saison dans quelques… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Un nouveau coach qui change tout ?

Certains supporters s’interrogent sur la possibilité d’une arrivée d’un nouveau coach qui pourrait changer la donne. Si rien n’est impossible, Pablo Longoria l’a dit, il veut de la continuité dans les profils que ce soit pour les joueurs ou le coach. L’arrivée potentielle de Guerreiro à Marseille semble donc s’éloigner de plus en plus…