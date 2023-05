Mercato : Riolo propose un nouveau coach à Longoria pour remplacer Tudor !

Avec les rumeurs sur le départ d’Igor Tudor, Daniel Riolo a proposé un nouveau coach à l’Olympique de Marseille ! Selon le journaliste, Pablo Longoria devrait foncer sur cet entraîneur de Ligue 1.

Ces dernières semaines ont été bercés par les rumeurs de départ d’Igor Tudor. Venues d’Italie, ces rumeurs s’intensifient depuis quelques jours avec un départ annoncé vers la Juventus pour remplacer Allegri, en mauvaise posture avec le club de Serie A.

Ce serait un super entraîneur pour l’OM.

Pour le remplacer, Daniel Riolo a proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »

🎙 @DanielRiolo : « Je pense que Fonseca serait un super entraîneur pour l’OM. » pic.twitter.com/4CT6D87gYX — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

Tout juste honoré du coach de la saison, Franck Haise va-t-il changer de club cet été ? Selon l’Equipe de ce lundi, « Monaco apprécie son profil de bâtisseur, alors que Marseille garde un œil sur sa situation. Mais Haise n’a jamais caché en privé qu’il était très attiré par une expérience en Premier League. Certains clubs se sont renseignés ces dernières semaines. » L’intéressé veut clairement des garanties en termes d’effectif afin de pouvoir figurer en Ligue des Champions avec Lens.

HAISE OF THE TIGER 🐯 Quelle saison pour le @RCLens et Franck Haise ! Une qualification assurée en Ligue des champions et une campagne record pour le club ! Félicitations à Franck qui remporte le Trophée de Meilleur Entraîneur de @Ligue1UberEats ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/vEvo650xim — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 28, 2023

Le PSG ne m’a pas contacté

A lire : Mercato OM : Tudor prêt à claquer la porte… Décision imminente !

Franck Haise a évoqué son avenir en conférence de presse samedi, « on a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours de réflexion pour goûter ce beau moment. Et une décision rapide sera prise. Je n’ai pas dit que cela s’arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. Le PSG ne m’a pas contacté. Je n’en dirai pas plus. »