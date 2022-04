Après sa victoire face à Nantes (3-2) mercredi soir, l’OM a conforté sa deuxième place au classement et se rapproche un peu plus de la Ligue des champions. Jérôme Rothen ne cache pas son inquiétude pour la saison prochaine.

La fin de saison s’annonce excitante pour l’OM. Victorieux face à Nantes (3-2) mercredi soir, les Phocéens ont fait un grand pas vers le podium et la Ligue des champions en cette fin de saison. En s’imposant, l’OM est parvenu à augmenter son avance à 6 points sur la troisième place et le trio Rennes-Monaco-Strasbourg. À cinq journées de la fin, les hommes de Jorge Sampaoli vont donc tout faire pour pouvoir disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.

Il y a un vrai écart entre cette C1 et la Conférence League – Jérôme Rothen

De son côté, Jérôme Rothen craint que l’OM soit en difficulté en cas de nouvelle campagne de Ligue des champions. Pour rappel, les Olympiens n’avaient pas récolté le moindre point en 2012/2013… Et l’OM ne s’était imposé qu’à une seule reprise dans son groupe en 2020.

💥 Pouvons-nous avoir confiance en l’OM pour bien figurer en #UCL la saison prochaine ? 🗣💬 @RothenJerome : « Je suis sceptique. Sur les dernières années les résultats de Marseille en Europe ne font pas preuve de régularité. » #RMClive pic.twitter.com/OtzHiKn7pe — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 21, 2022

« Je suis sceptique pour l’OM en Ligue des Champions. Malheureusement, au niveau européen, les résultats de l’OM sur les dernières années ne sont pas réguliers au très haut niveau. La Ligue des Champions, c’est la plus belle compétition, celle que tout le monde rêve de jouer. Il y a un vrai écart entre cette C1 et l’Europa League, et encore plus avec la Conférence League, où Marseille arrive à exister. Mais là, on passe deux chapeaux au-dessus. En Ligue des Champions, il faut de l’expérience, des joueurs de talent quand le niveau s’élève. Et on peut avoir de gros doutes sur l’ensemble de l’effectif marseillais. Surtout que ce groupe va évoluer. Dans un premier temps, il va s’amoindrir avec le départ libre de Kamara, le meilleur joueur de l’OM. D’autres joueurs vont suivre car Marseille a besoin de récupérer des chèques. Donc l’équipe sera peut-être moins forte que cette saison. Il faudra que Longoria refasse des coups de génie avec Sampaoli. Avec Garcia ou Villas-Boas, l’OM a aussi réussi à rivaliser avec les grands sur une saison. Mais la deuxième année, c’est toujours plus compliqué… C’est même toujours catastrophique en Ligue des Champions. Donc je suis sceptique. Même si j’ai envie d’y croire, surtout si McCourt fait un effort financier pour permettre à son club de rivaliser avec des équipes moyennes au niveau européen. J’espère que Longoria pourra construire un groupe plus fort que cette saison. » Jérôme Rothen – Source : Rothen s’enflamme (21/04/2022)