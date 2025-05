Mercato : Selon Rothen, “l’OM n’a pas 200 millions d’euros pour recruter”

Sur les ondes de RMC, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen, s’est exprimé au sujet du prochain mercato estival de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le club phocéen ne devrait pas s’attendre à des dépenses faramineuses malgré la qualification pour la Ligue des Champions.

« Ce qui est sûr, c’est que l’OM n’a pas 200 millions d’euros pour recruter. Il ne faut pas s’imaginer qu’avec la Ligue des Champions, McCourt va sortir le portefeuille », a-t-il affirmé avec assurance. Pour autant, Rothen reste convaincu que la direction marseillaise dispose des compétences nécessaires pour réaliser un recrutement intelligent et ciblé, à l’image de la saison précédente.

L’OM connait déjà 15 potentiels adversaires en Ligue des Champions ! – https://t.co/ravlmNwNPE — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 13, 2025



Il n’hésite pas à louer le travail de Medhi Benatia et Pablo Longoria : « Moi, je fais confiance à Medhi Benatia et à Pablo Longoria. L’année dernière, sans Ligue des Champions, ils ont fait un recrutement de Ligue des Champions, on a tous été surpris par les joueurs récupérés. Ils sont capables de refaire la même chose, cette fois avec la carotte de la Ligue des Champions », a-t-il ajouté.

A lire : Comme Drogba et Ribery, pour Nabil Djellit l’OM peut faire basculer sa carrière !

Objectif : recruter malin

Avec un budget restreint, le club phocéen devra faire preuve de créativité pour renforcer son effectif. Rothen insiste sur le fait que les dirigeants marseillais ont déjà prouvé leur capacité à dénicher des talents à moindre coût. Reste à savoir si Frank McCourt sera prêt à apporter un soutien financier supplémentaire ou si le duo Benatia-Longoria devra une nouvelle fois s’appuyer sur leur expertise pour bâtir une équipe compétitive en Ligue des Champions.