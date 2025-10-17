Mercato : Signer à l’OM ? “j’en aurais rêvé mais malheureusement cela ne s’est pas fait, je regrette un peu…”

Ancien défenseur international français, Philippe Mexès est revenu sur un épisode méconnu de sa carrière : son transfert avorté à l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé au média Kampo, l’ex-joueur de l’AS Roma a révélé qu’il aurait pu rejoindre le club phocéen à l’époque où Didier Deschamps était sur le banc marseillais. Un rendez-vous manqué qu’il avoue encore regretter aujourd’hui.

Mexes – OM : un transfert qui aurait pu changer sa carrière

Alors au sommet de sa carrière en Serie A, Philippe Mexès faisait partie des meilleurs défenseurs français évoluant à l’étranger. Formé à l’AJ Auxerre avant de s’imposer en Italie, il explique avoir été approché directement par Didier Deschamps, alors entraîneur de l’OM entre 2009 et 2012. L’ancien capitaine des Bleus voulait bâtir une défense solide autour de profils expérimentés et de caractère, et Mexès cochait toutes les cases.

Le joueur raconte : « À l’époque, Didier Deschamps était venu à Rome savoir si je voulais venir à Marseille, j’aurais rêvé mais malheureusement cela ne s’est pas fait, je regrette un peu. »

Cette phrase en dit long sur la déception du défenseur, qui voyait dans l’OM une opportunité unique de briller en Ligue 1 et de défendre les couleurs d’un club populaire et ambitieux.

Un rêve bleu et blanc resté inachevé

Pour les supporters marseillais, imaginer Philippe Mexès sous le maillot olympien a de quoi susciter quelques regrets. À l’époque, l’OM connaissait une période faste : titre de champion de France en 2010, parcours européens réguliers, et un groupe dirigé par Deschamps où figuraient Mandanda, Heinze, Lucho ou encore Niang.

Ce transfert manqué restera donc comme l’un des “et si” les plus marquants de la carrière de Mexès. Malgré une belle trajectoire entre Rome et Milan, l’ancien international (29 sélections) garde un attachement sincère à la France et à Marseille.