Mercato : Son agent l’affirme, cet attaquant « ne ferme aucunement la porte à l’OM »

L’OM reste dans le flou alors que le mercato français est ouvert. Si des rumeurs existent, le club olympien doit surtout vendre. Pour autant, des joueurs sont surveillés comme l’attaquant de Clermont, Adrian Grbic.

Alors que des rumeurs concernant l’intérêt de l’OM pour son profil, l’attaquant Adrian Grbic avait expliqué au média Sport-Auvergne, que le club marseillais n’était pas forcément le meilleur choix sportif pour lui…

L’OM FAIT PARTIE DES CLUBS QUI FONT RÊVER, MAIS… — GRBIC

« Le plus important sera d’abord d’aller dans un club – de L1 en France ou à l’étranger – où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape. (…) Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore. Car j’ai l’ambition de disputer l’Euro 2020 reporté à l’année prochaine. » Adrian Grbic – source : Sports-Avergne (07/06/2020)

Dans la foulée de cette interview, l’un de ses agents a tenu à clarifier ses propos au site MaLigue2. Le représentant du buteur a expliqué que les propos d’Adrian Grbic ont mal été interprétés, « il ne ferme aucunement la porte à l’OM si le club phocéen venait à se montrer intéressé par le profil du deuxième meilleur buteur de la saison de Ligue 2 ». Le média précise cependant qu’il n’existe à cet heure aucun contact concret en France pour l’attaquant…