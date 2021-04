Mercato : Strootman ne veut pas revenir à l’OM ?

Kevin Strootman est prêté depuis le dernier mercato hivernal par l’OM au Genoa. Le milieu de terrain réalise une bonne demi-saison et aimerait rester dans le club italien au delà de son prêt. Reste à trouver un accord financier et cela ne sera pas une mince affaire…

Kevin Strootman sera le plus gros salaire de l’effectif marseillais s’il revient de son prêt au Genoa. Pablo Longoria a donc tout intérêt à lui trouver une poste de sortie…

Strootman veut rester au Genoa ?

Pour Kevin #Strootman, rien n’est encore décidé pour la saison prochaine. Le pari est gagné pour le Genoa (15 titularisations, 4 passes décisives), mais son avenir reste à décider. Pas impossible qu’il reparte à l’#OM. (Gazzetta) pic.twitter.com/qGFGTVXKqi — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 27, 2021

Selon la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain néerlandais aimerait rester au Genoa mais rien n’est encore acté. pour rappel, Strootman, 31 ans, est prêté avec plus de 50% de son gros salaire pris en charge par l’OM. De plus, il est sous contrat avec le club marseillais jusqu’en 2023, il a disputé 15 matches de Serie A depuis janvier. Le 16 avril dernier, avant le match du Genoa face au Milan AC, Kevin Strooman s’était confié au micro de Sky Sport. S’il avouait se sentir bien au Genoa, ce dernier était incertain sur la suite de sa carrière..

JE NE SAIS PAS CE QUE LE CLUB VEUT FAIRE ET JE NE SAIS PAS CE QUE VEUT MARSEILLE — STROOTMAN

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça… Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A ». Kevin Strootman – source : Sky Sport (16/04/2021)

Par contre, une semaine avant le directeur sportif de Genoa, Francesco Marroccu, avait déclaré au micro de DAZN que l’idée de voir Kevin Strootman évoluer sous les couleurs du Genoa au-delà de cette fin de saison ne le laisserait pas insensible. Bien au contraire.

STROOTMAN ? C’EST UN CHAMPION QUI FERAIT UN TABAC S’IL RESTAIT AU GENOA — MARROCCU

« Strootman ? C’est un champion qui ferait un tabac s’il restait au Genoa, mais c’est une situation complexe et prématurée. Nous allons parler à Marseille avec qui nous avons d’excellentes relations » Francesco Marroccu – source : DAZN (18/04/2021)