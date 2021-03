Mercato OM : Thauvin a refroidi le Milan…

Florian Thauvin ne devrait pas prolonger son contrat avec l’OM. Il sera donc libre en juin prochain, le Milan longtemps considéré comme son point de chute aurait changé de cible…

Sollicité par feu la chaîne Téléfoot, Paolo Maldini, le directeur technique du Milan ne cachait pas son intérêt pour Thauvin en novembre dernier: « Il sera en fin de contrat, donc c’est une opération intéressante pour nous d’un point de vue économique. C’est un joueur de haut niveau. Il n’a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d’avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d’expérience. » Mais depuis les choses auraient évolué…

Milan veut Otavio, l’option Thauvin écartée ?

En effet, selon Calciomercato, Florian Thauvin n’est plus la priorité du club italien. L’ailier marseillais aurait des exigences salariales très élevées, le chiffre de plus de 3M€ / an est avancé. De plus, la culture tactique de l’international français est pointée du doigt. Enfin et surtout, le Milan aurait jeté son dévolu sur Otavio, le milieu du FC Porto. Ce dernier sera lui aussi libre en juin, son profil plait d’avantage et son salaire est moins important. Thauvin va donc vraisemblablement devoir chercher un autre point de chute même si les négociations avec le club italien ne seraient pas totalement rompues…