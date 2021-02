Mercato OM : Thauvin ? Milan a deux autres options…

Proche de rejoindre l’AC Milan cet été, Florian Thauvin ne serait cependant pas la seule option du club italien…

En juin 2021, Florian Thauvin sera libre et pourra donc s’engager gratuitement dans un autre club. Refusant les prolongations proposées par l’Olympique de Marseille, l’ailier avait affirmé dans le journal L’Equipe en septembre dernier ne pas comprendre la gestion de son dossier par la direction.

On se dirige donc vers un transfert d’un des meilleurs joueurs de l’effectif pour 0€… Amavi, Khaoui ou encore Germain sont dans le même cas et devraient quitter l’OM sans prolonger cet été. Si pour ces derniers, leur futur club n’est pas encore défini, Florian Thauvin est associé à l’AC Milan depuis plusieurs mois maintenant. En effet, Paolo Maldini a déjà évoqué son nom publiquement, affirmant qu’il appréciait grandement le joueur.

OTAVIO ET IKONÉ EGALEMENT PISTÉS?

De son côté, CalcioMercato.com confirme pour les contacts entre le club italien et l’international français mais croit également savoir que d’autres joueurs en Europe les intéressent. Ce serait notamment le cas du Brésilien Otavio qui évolue au FC Porto, ancien adversaire des Marseillais en Ligue des Champions. Il est dans la même situation contractuelle que Thauvin.

Plus proche, c’est Jonathan Ikoné qui serait sur les tablettes des Rossoneri. Le joueur de 22 ans n’est plus un titulaire indiscutable au LOSC et pourrait quitter Christophe Galtier. Il ne sera pas gratuit en revanche, son contrat court jusqu’en 2023.