Mercato : Transfert invalidé pour cette ancienne cible de l’OM !

L’Olympique de Marseille avait déjà montré un intérêt marqué pour Aymeric Laporte lors du dernier mercato d’hiver puis au début de l’été. Finalement, le défenseur central espagnol de 31 ans avait choisi de privilégier un retour à l’Athletic Bilbao. Mais ce dossier a pris un nouveau tournant : la Fifa a refusé de valider son transfert vers le club basque, laissant le joueur officiellement lié à Al Nassr, en Arabie saoudite.

Mercredi, l’Athletic Bilbao a publié un communiqué annonçant que la Fifa avait rejeté la demande de la Fédération espagnole visant à obtenir le Certificat de Transfert International (CTI). Le club basque explique que la transaction avait bien été soumise via la plateforme officielle, mais n’avait pas pu être complétée « pour des raisons indépendantes de sa volonté et à cause de facteurs externes échappant à son contrôle ».

La Fifa bloque le retour de Laporte à Bilbao

Face à ce contretemps, la Fédération espagnole avait sollicité une validation exceptionnelle, finalement refusée. « L’Athletic Club continue de travailler pour satisfaire la volonté des trois parties (Al Nassr, le joueur et l’Athletic Bilbao) et est en train d’étudier toutes les possibilités légales », précise le communiqué.

Selon la presse espagnole, les deux clubs s’étaient entendus sur le transfert avant la clôture du mercato en Espagne, mais sans parvenir à l’officialiser dans les délais.

L’OM a opté pour Pavard et Aguerd

Si son retour à Bilbao semblait acté, l’échec administratif du transfert rouvre potentiellement des scénarios alternatifs. Champion d’Europe 2024 avec l’Espagne, Laporte reste un défenseur d’expérience, déjà passé par Bilbao (2012-2018), Manchester City, où il a remporté la Ligue des champions en 2023, puis Al Nassr.

L’Olympique de Marseille a entre temps opté pour le recrutement de Nayef Aguerd (West Ham) et le prêt de Benjamin Pavard (Inter) !