Mercato : Un ancienne piste de l’OM annonce son départ !

Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, Enzo Le Fée a annoncé qu’il souhaitait quitter Lorient. Avec le probable départ de Mattéo Guendouzi, ce dossier pourrait-il être réouvert par les Marseillais?

Pisté par l’Olympique de Marseille lorsqu’il évoluait encore en Ligue 2, Enzo Le Fée a annoncé ce lundi qu’il souhaitait quitter Lorient. Les Merlus n’ont pas proposé de prolongation à temps afin de convaincre le milieu offensif… De quoi le pousser à affirmer dans Le Télégramme qu’il souhaite quitter le FC Lorient cet été. Les Marseillais pourrait-il ré-ouvrir ce dossier cet été, surtout avec le départ probable de Mattéo Guendouzi.

« J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison, a-t-il ajouté dans le quotidien régional. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. » Enzo Le Fée – Source : Le Télégramme (27/03/23)

On ne l’a pas entendu se plaindre !

« Je trouve ça malhonnête parce qu’aujourd’hui, il a une baisse de régime donc il y a pas mal de choses qui sortent sur lui. Alors que quand tout allait bien, on ne l’a pas entendu se plaindre de son poste. Maintenant qu’il a une baisse de régime, je trouve ça un peu facile de dire ‘je ne joue pas à mon poste’. Au début de la saison, on avait besoin de lui plus haut, par rapport au système de jeu de Tudor avec un pressing très haut et donc l’activité de Guendouzi dont on avait besoin. Aujourd’hui, il y a une baisse de régime, depuis la Coupe du Monde, donc je trouve ça un peu dur de reprocher son positionnement alors que ça n’a pas posé de problème tant que tout allait bien. » Franck Conte – Source : Football Club de Marseille (16/03/23)