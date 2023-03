Mercato OM : Il faut laisser du temps à Vitinha…

Recruté lors du mercato hivernal pour 32 millions d’euros, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Pourtant, il ne joue que très peu. Pour les joueurs Marseillais, il faut lui laisser encore du temps.

Il y a toujours cette adaptation

Arrivé du Sporting Braga, Vitinha peine à s’imposer à l’OM alors que les supporters en attendent beaucoup de lui, puisqu’il est la recrue la plus chère de l’histoire du club. Les joueurs Marseillais, ainsi que l’entraîneur et des anciens joueurs volent à son secours. Le portugais a besoin de s’adapter au nouveau pays ainsi qu’au nouveau championnat et à ses nouveaux coéquipiers.

Il s’entraîne beaucoup, sans jouer, mais lors de cette trêve internationale il a pu retrouvé du temps de jeu avec les U21 du Portugal. Rentré à la 46ème minute face à la Roumanie, il est auteur d’une bonne seconde mi-temps. Bien qu’il n’ai pas encore eu le temps de montrer ses qualités à Marseille, avec seulement une titularisation et 5 entrées en jeu, l’attaquant Portugais, avec de la confiance, peut revenir en forme pour cette fin de saison.

A lire aussi : Internationaux OM : Le match discret de Malinovskyi avec l’Ukraine face à l’Angleterre

Mon conseil, c’est le temps

Les joueurs Marseillais le défendent et souhaitent lui laisser du temps pour qu’il s’adapte au championnat et au jeu d’Igor Tudor. À l’image de Jordan Veretout, dans le nouvel épisode d’Objectif Match. « Vitor est arrivé un peu après tout le monde, il y a toujours cette adaptation, il est jeune, il faut lui laisser du temps », a-t-il rassuré. Igor Tudor avait également expliqué ses choix en conférence de presse, notamment celui de ne pas aligner Vitinha avec Alexis Sanchez « Il y a une seule raison [à la situation actuelle], je choisis la solution qui nous permet de gagner ».

Les anciennes star de l’OM prennent également sa défense, comme Lucho Gonzalez. L’ancien milieu offensif et actuel entraîneur au Brésil garde un œil sur les prestations de son ancien club. « Mon conseil, c’est le temps. Je pense qu’il faut qu’il essaie de faire ce qu’il faisait dans son précédent club et qu’il ne pense pas à ce qui se dit, et ce sera plus facile. Ce sont beaucoup de changements pour un joueur. C’est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent, entre le championnat français et le championnat portugais… Tout ça prend du temps. Il y a des joueurs qui s’adaptent plus vite que d’autres » avait-il conseillé.

A lire aussi : OM : « Il faut des joueurs comme ça »