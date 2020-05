Mercato : Un club italien patiente pour Kamara… l’OM a fixé un énorme montant ?

Les clubs européens pistent Boubacar Kamara. Le Milan AC suit depuis longtemps le jeune talent marseillais et espère que face à ses problèmes financiers, l’OM va baisser ses exigences…

Boubacar Kamara est souvent évoqué en Premier League, Chelsea, Arsenal et les deux Manchester seraient des candidats à son recrutement. City serait même disposer à faire une offre de 32M€… Un montant bien loin des exigences marseillaise si l’on croit CalcioMercato.

L’OM demandé encore 90M€ fin 2019 pour Kamara ?

En effet, le média italien avance que l’OM réclamait encore 90M€ à l’automne dernier. Un énorme montant que des clubs comme le Milan ne veulent pas payer. Le club italien serait d’ailleurs dans l’attente sur ce dossier, sachant que l’OM a besoin d’argent et pourrait se retrouver coincé si d’autres départ ne se concrétisent pas…

Le joueur se voit rester…

Kamara veut jouer la C1 avec l’OM la saison prochaine !

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram