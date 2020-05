Rumeur mercato : 4 clubs anglais sur Kamara ? Un montant de 32M€ évoqué…

L’OM est dans le rouge financièrement et va devoir cette fois vendre pour équilibrer ses comptes et espérer reconstituer un effectif de bien figurer en Ligue des Champions. Le nom de Boubacar Kamara revient avec insistance du côté de la Premier League…

Le profil du défenseur central ou milieu défensif marseillais plait en Premier League. Paul Aldridge est peut être à la manœuvre pour tenter de placer le jeune talent en Angleterre. Plusieurs grosses écuries seraient sur les rangs.

Selon le média anglais Teamtalk, Manchester City serait en concurrence avec United , Chelsea et Arsenal pour le jeune élément issu du centre de formation olympien. City serait même prêt à offrir un montant de 32M€ pour faire céder l’OM. Reste que Kamara n’est pas dans l’optique d’un départ (il dispose d’un contrat jusqu’en 2022), il l’a récemment affirmé…

TOUS LES JOUEURS CETTE SAISON VOUDRONT JOUER LA C1 — Kamara

« Ça serait un rêve et un objectif de jouer la C1 avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué. Je la regardais depuis les tribunes quand j’étais petit. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on se qualifie à l’issue de la saison, vous connaissez la suite, je ne vais pas faire de dessin ! Tous les joueurs cette saison voudront jouer la C1 si on contribue à la qualification. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato ou de la jouer ailleurs. » Boubakar Kamara – Source : Instagram