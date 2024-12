Mercato : Un départ cet hiver déjà annoncé du côté de l’OM?

En manque de temps de jeu et ne semblant pas faire partie des plans de Roberto De Zerbi, Emran Sogo devrait quitter l’OM d’après La Provence qui lui a consacré un article ce week-end.

Avec le recrutement de Quentin Merlin et l’arrivée d’Ulisses Garcia, Emran Soglo n’a plus du tout de temps de jeu. Intégré peu à peu auprès des pros depuis Marcelino, le jeune anglais a du mal à enchaîner et ne semble pas faire partie des plans du nouveau coach Roberto De Zerbi. D’après les informations du journal La Provence, le milieu de formation verrait d’un bon oeil un départ dès cet hiver.

En conférence de presse, Ulisses Garcia a été interrogé sur la concurrence avec Quentin Merlin. « La défense n’a pas changé sur ces deux derniers matches, ça aide. Ma concurrence avec Quentin se passe bien. On est concurrents mais ça nous pousse vers le haut. C’est sain. Sur le terrain, je suis assez discret mais je suis très content quand les coéquipiers marquent. Pour Valentin car il revenait de blessure et pour Pierre-Emile, c’est parce qu’on est passé d’un moment où l’on aurait pu être à 2-2 et l’on se retrouve à 3-1. Emotionnellement c’était fort! »

