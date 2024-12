Mercato OM : « Peut être plus facile pour lui car il ne passe pas derrière un monstre… »

Gerónimo Rulli est l’un des joueurs les plus remarquables de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, selon Laurent Spinosi, ex-entraîneur des gardiens de l’OM. Dans une interview accordée à La Provence, Spinosi a salué les performances du gardien argentin, soulignant sa confiance et sa capacité à s’adapter au style de jeu risqué prôné par l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Pour Spinosi, Gerónimo Rulli fait partie des meilleurs éléments de l’effectif marseillais cette saison. « C’est même l’un des meilleurs de l’effectif depuis le début de saison », affirme-t-il dans la Provence, mettant en avant la régularité du portier argentin. Selon lui, cette solidité est le fruit d’une confiance bien installée dans ses performances. Un gardien en confiance est un atout précieux, et cela se ressent dans la manière dont Rulli aborde chaque match. Face à la philosophie de jeu exigeante de De Zerbi, qui inclut des prises de risques avec des sorties de balle parfois audacieuses, Rulli a su répondre présent, s’imposant comme un acteur essentiel du jeu de l’équipe.

Une confiance grandissante pour Rulli

Le rôle de gardien dans une équipe pratiquant un jeu de possession et de relance, comme l’OM, est crucial. Spinosi souligne la capacité de Rulli à bien lire le jeu, notamment dans la manière dont il anticipe les situations et reste toujours attentif aux évolutions du match. Il est également très performant dans le jeu au pied, un atout majeur pour l’OM dans la construction depuis l’arrière. « Il anticipe très bien et il est très bon dans le jeu au pied », explique Spinosi, un aspect qui est particulièrement apprécié par l’entraîneur De Zerbi, qui mise sur une relance rapide et précise.

Rulli, quelques imperfections techniques à corriger

Malgré ses qualités indéniables, Spinosi reconnaît que Rulli présente quelques petites imperfections, notamment dans sa technique de mains. Il observe que le gardien peut parfois commettre des erreurs sur des frappes anodines, comme des relâchements de balle. Ces erreurs, bien qu’occasionnelles, sont des détails à améliorer. Cependant, ces imperfections ne remettent pas en cause la qualité globale du gardien, qui reste un atout précieux pour l’OM cette saison. « À la limite, son seul défaut serait dans la technique de mains, on le voit parfois commettre de petites erreurs dans ce domaine, relâcher la balle, et plutôt sur des frappes anodines. »

Un gardien nécessaire à l’OM

Laurent Spinosi conclut en soulignant qu’un joueur comme Gerónimo Rulli était exactement ce dont l’Olympique de Marseille avait besoin ces dernières années. Son profil calme et réactif dans le jeu, couplé à ses qualités de relance, est devenu un élément clé de la défense marseillaise. « C’est peut-être plus facile pour lui car il ne passe pas derrière un monstre », nuance-t-il, faisant référence à l’absence d’un gardien de renommée internationale derrière lequel Rulli pourrait être éclipsé. Ainsi, le portier argentin s’impose progressivement comme une pièce maîtresse du dispositif marseillais, indispensable au système de De Zerbi.

En résumé, Gerónimo Rulli a trouvé sa place à l’OM et a su s’imposer comme un gardien de confiance, capable d’assumer la responsabilité d’un poste crucial dans une équipe qui joue un football audacieux et risqué.