Jorge Sampaoli fait le bonheur de l’OM depuis un peu plus d’un an. Si le technicien argentin a été choisi pour prendre le banc olympien, Domenico Tedesco avait été proposé à Pablo Longoria.

Cela fait plus d’un an. En février 2021, André Villas-Boas quittait l’Olympique de Marseille après son arrivée sur le banc à l’été 2019. En pleine crise sportive, Frank McCourt a pris des décisions fortes dont la nomination de Pablo Longoria à la présidence de l’OM. Par conséquent, la première décision forte de l’Espagnol a été de choisir un nouvel entraîneur sur le banc olympien. Et c’est Jorge Sampaoli qui a été choisi par Pablo Longoria pour prendre les commandes de l’effectif de l’OM.

Si Jorge Sampaoli effectue aujourd’hui un très bon travail avec l’Olympien de Marseille, le technicien argentin aurait pu ne jamais connaître cette ferveur phocéenne. En effet, avant que le technicien argentin arrive à l’OM, d’autres entraîneurs ont été proposés à Pablo Longoria.

Domenico Tedesco a été proposé à l’OM

En effet, à en croire les informations révélées par L’Equipe dans ses colonnes aujourd’hui, Pablo Longoria pu compter sur l’aide d’un agent dont il est proche, Eugenio Botas, pour trouver le successeur d’André Villas-Boas.

Ce n’est pas la seule aide dont il a pu profiter puisque son ami Ali Barat, qui est également agent, lui avait proposé le nom de Domenico Tedesco. S’il était au Spartak Moscou au moment ou Pablo Longoria a dû prendre sa décision, le technicien italien s’épanouit aujourd’hui du côté de l’Allemagne puisqu’il fait le bonheur du RB Leipzig.

Une lutte anti Sampaoli trop violente ?

Si l’ancien sélectionneur de l’Argentine était critiquable à ce moment de la saison par rapport aux performances de l’équipe et certains de ses choix qui étaient loin d’être partagés par les supporters, la déferlante de critiques et d’insultes qu’a subi le coach notamment sur les réseaux sociaux était démesurée selon notre éditorialiste :

« Il y a eu une vraie folie anti Sampaoli sur les réseaux sociaux, les insultes au stade, la page des Dodgers, c’est allé trop loin. Tu peux critiquer, te poser des questions mais le pourrir comme on l’a fait à ce point-là, je trouve que c’est indigne de la part d’un public qui se dit connaisseur. C’était anormal de trouver une situation pareille où un type qui est dans la position où il est, avec la place au classement, le jeu que l’on a vu depuis le début de la saison , de le pourrir à ce point pour deux, trois mauvais résultats c’est impardonnable. » Thierry Audibert – Source : Football Club Marseille (11/04/2022)