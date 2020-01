Mercato : Un duel OM vs Lyon pour cette révélation de Ligue 2 ?

Le mercato hivernal 2020 est ouvert depuis presque une semaine. Alors que l’OM affiche sa frilosité, Lyon a déjà annoncé son envie de recruter. Les deux clubs seraient en concurrence concernant le prolifique buteur du HAC, Tino Kadewere.

Malgré un trou d’air il y a quelques semaines, l’attaquant zimbabwéen est déjà à 17 buts marqués en 19 matchs de Ligue 2, Tino Kadewere attise les convoitises à l’étranger mais aussi en France. Selon RMC, « des premières discussions ont eu lieu avec l’OL, qui doit d’abord gérer certaines urgences avant de pouvoir accélérer sur ce dossier. L’Olympique de Marseille garde également un œil sur l’attaquant, mais n’avancera qu’en cas de vente d’un attaquant. »

Kadewere est déjà très demandés…

A lire : MERCATO : L’OM EN PINCE POUR L’ACTUEL MEILLEUR BUTEUR DE LIGUE 2?

Dans l’idéal, le Havre, qui sent la pression monter sur son attaquant de 24 ans, aimerait transférer le joueur cet hiver mais obtenir directement un prêt de 6 mois pour terminer la saison avec lui et garder ses chances de monter en Ligue 1. Alors que des intérêts anglais et une somme de 12M€ étaient récemment évoqués, RMC précise qu’une offre de 8M€ aurait été faite par Al-Rayan, et que le Celtic (Ecosse) et Flamengo (Brésil) seraient aussi sur les rangs. A suivre…