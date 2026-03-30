Mercato, un été explosif ? Les deux objectif de McCourt et Greenwood pour remplacer Griezmann… les 3 infos OM de ce lundi !

L’actualité de l’OM s’accélère à l’approche de la fin de saison, avec des décisions majeures attendues en interne comme sur le marché des transferts. Entre un effectif en pleine mutation, des ambitions réaffirmées par la direction et l’intérêt de grands clubs européens pour certains joueurs, Marseille s’apprête à vivre un tournant. Les prochaines semaines pourraient redéfinir en profondeur le projet sportif du club.

OM : Un été qui s’annonce explosif avec un mercato massif

Selon La Provence, l’OM se dirige vers une refonte majeure de son effectif. Près de la moitié du groupe pourrait quitter le club lors du prochain mercato estival, preuve des turbulences sportives observées cette saison.

Ce vaste chantier ne se limite pas au terrain : plusieurs postes clés dans l’organigramme, dont ceux de président et de directeur sportif, restent à pourvoir. En parallèle, l’arrivée potentielle de nouveaux investisseurs est évoquée, signe d’une volonté de transformation en profondeur.

Dans ce contexte, le futur entraîneur devra reconstruire un collectif quasi neuf, dans un environnement institutionnel lui aussi en mutation.

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OM : Frank McCourt fixe le cap avec deux objectifs clairs

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Frank McCourt a réaffirmé ses ambitions pour le club. L’objectif principal est désormais clair : installer durablement l’OM en Ligue des champions de l’UEFA.

Le propriétaire américain a également insisté sur un second axe stratégique : le développement de l’équipe féminine, engagée en D1 Arkema.

Cette double ambition illustre une volonté de structuration globale, visant à renforcer la compétitivité du club sur tous les fronts.

Mercato OM : Atlético de Madrid pense à Mason Greenwood

D’après le média espagnol El Gol Digital, l’Atlético de Madrid envisagerait Mason Greenwood pour succéder à Antoine Griezmann.

Auteur d’une saison solide avec 15 buts en Ligue 1, l’attaquant anglais s’impose comme un élément clé du dispositif marseillais. Son profil polyvalent et son expérience en Espagne renforcent son attractivité sur le marché.

Toutefois, cette piste reste à prendre avec prudence, aucune confirmation officielle n’ayant été communiquée à ce stade.