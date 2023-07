Mercato : Un gros club européen tente de doubler l’OM pour Aubameyang ?

A la recherche de renforts offensifs, Pablo Longoria et son staff sont proches de s’offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur serait d’accord pour un contrat de 2 ans plus une année en option. Mais un gros club espagnol serait aussi sur le coup. Attention au précédent Witsel !

Alors que l’OM semble de plus en plus proche de s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang, l’Atlético de Madrid aimerait venir jouer les trouble-fêtes et s’attacher les services du Gabonais. Selon Fichajes, l’Atlético serait à la lutte avec Marseille pour l’attaquant de 34 ans, même si l’OM garde une forte longueur d’avance.

Pablo Longoria aurait en effet déjà trouvé un accord pour un contrat de 3 ans avec Aubameyang. Le joueur veut venir à Marseille et le club phocéen devrait s’entretenir avec Chelsea cette semaine pour trouver un accord et officialiser la venue du Gabonais, selon Fabrizio Romano.

Olympique Marseille and Chelsea will discuss about Pierre Aubameyang this week. Talks scheduled in order to reach an agreement and let Pierre join OM. 🔵🇬🇦 Personal terms agreed on three year deal. pic.twitter.com/zhqE3d7oRa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

Riolo propose plutôt un all-in sur Mané !

Daniel Riolo s’est exprimé dans l’After sur la possibilité de voir Aubameyang à l’OM. Le journaliste préfèrerait que la direction mette son argent sur Sadio Mané ! « Plus personne ne veut d’Aubameyang car il est super dur a gérer. On se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème lorsqu’il a envie d’être bon, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné. Je ne comprends pas le choix de l’OM. (…) En plus il arrive à l’OM, il arrive en patron « moi, j’ai joué partout… » Après tu le prends pour un one shot, pas pour de la valorisation. C’est très étonnant. Le cas Sadio Mané me scotche. Le Bayern en veut plus. À part si on me dit « ce gars-là, on lui a enlevé les pieds, on lui a mis des pieds bots à la place », pourquoi on ne se bat pas pour avoir ce joueur ? Aubameyang quand il est à Arsenal, on sait comment ça se termine pour ceux qui ont vu la série Amazon. Il est méga-galère, c’est un mec qui peut être toxique dans un groupe. Après si sur un an, il décide de tirer l’équipe derrière lui. Tu ne construis pas avec Aubameyang. C’est un pari. Mais dans ce cas-là, qu’ils prennent Sadio Mané en plus iol est supporter de l’OM. Sadio Mané, je vais voir Micheline à la compta et je lui dis « tu me vends tout ce que tu peux me vendre pour pouvoir me payer son salaire ! » Et là, on passe dans autre chose ! » Daniel Riolo – Source : After RMC