Mercato OM: Cette recrue 2023 a déjà impressionné De Zerbi !

En conférence de presse ce mardi, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur la qualité des jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille. Il a glissé une phrase sur Aubameyang qui veut peut-être dire quelque chose sur le rendement du Gabonais…

Un joueur a-t-il impressionné Roberto De Zerbi lors des premiers entraînements? C’est en tout cas ce que laisse entendre cette petite déclaration du coach italien en conférence de presse ce mardi pour sa présentation. L’ancien entraîneur de Sassuolo et de Brighton semble avoir été impressionné par Aubameyang qui a vraisemblablement prouvé qu’il pouvait jouer au haut niveau malgré son âge.

« Evidemment qu’on aura besoin des jeunes. Je suis habitué à faire donner du temps de jeu aux joueurs. Ce n’est pas un problème pour moi de lancer des jeunes s’ils ont le talent suffisant. On pousse trop souvent à lancer les jeunes et à écarter les vétérans. Je n’hésiterais pas à lancer des jeunes et à faire jouer les vétérans qui le méritent. Je prends ainsi l’exemple d’Aubameyang, qui a 35 ans, mais qui joue comme s’il avait une vingtaine d’années« , a glissé le coach devant les journalistes.

Réunion au sommet programmée pour l’avenir d’Aubameyang

Alors que l’OM continue de se renforcer avec les arrivées de Brassier et Koné, le club doit également tenter de conserver ses meilleurs éléments. Si Balerdi devrait rester et que Veretout semble poussé vers la sortie, l’OM pourrait perdre son meilleur attaquant de la saison dernière : Aubameyang. En effet, Al-Shabab est revenu à la charge et proposerait un pont d’or au joueur pour le convaincre de rejoindre l’Arabie Saoudite.

Une réunion avec la direction et De Zerbi programmée

Mais ou en est concrètement ce dossier brulant ? Les dirigeants marseillais ont fait savoir que le meilleur buteur d’Europa League n’était pas à vendre, mais la décision reviendra au joueur. Selon RMC Sport, l’attaquant serait dans le flou et pourrait céder à un dernier gros contrat. Une réunion est prévue en début de semaine prochaine entre les dirigeants, De Zerbi et Aubameyang afin de clarifier la situation. L’OM affirme toujours son intention de le garder pour la saison prochaine et sa volonté d’en faire son buteur titulaire. Reste à connaitre la position de celui qui avait annoncé lors de la dernière journée de Ligue 1 qu’il resterait à Marseille la saison prochaine. Le club marseillais ne peut pas se permettre de reste dans l’incertitude sur ce dossier.