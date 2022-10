Mercato : Un joueur de l’OM « considéré comme extrêmement cher » !

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste brésilien Jorge Nicolas a affirmé que ce club ne souhaitait pas recruter Gerson, notamment à cause de son prix très élevé !

L’Olympique de Marseille a relancé Gerson en Europe après son retour au Brésil à Flamengo. Ses performances la saison dernière sous les ordres de Sampaoli ont amélioré sa cote sur le marché des transferts.

Aucune possibilité de recruter Gerson à Palmeiras — Jorge Nicolas

Pablo Longoria avait d’ailleurs affirmé avoir reçu des offres pour le milieu brésilien lors du dernier mercato mais a refusé ces dernières afin de le conserver. Cependant, des rumeurs envoient toujours Gerson hors de l’OM. Le journaliste Jorge Nicolas a expliqué sur sa chaîne YouTube que ce club brésilien a abandonné cette idée à cause de son prix très élevé.

« Chaque jour, de nouvelles spéculations surgissent sur Gerson 🇧🇷, j’ai parlé aux représentants des deux clubs. Aucune possibilité de recruter Gerson à Palmeiras, le joueur est considéré comme extrêmement cher pour la réalité financière du club » Jorge Nicolas – Source : Chaîne YouTube (07/10/22)

On a eu des offres pour Gerson et Guendouzi… mais on a tenu ! — Longoria

Ce serait malhonnête de dévoiler des conversations entre les clubs. C’est la règle numéro un du mercato, les clubs malhonnêtes filtrent les informations… (pensif) Oui, on a eu des offres de la Premier League pour Gerson. Je ne parlerais ni du montant ni des clubs concernés. On en a aussi eu une d’un club espagnol. Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! Leurs agents, les clubs, étaient tous au courant des différentes opérations. Parce que c’est comme ça que l’on fonctionne et spécialement vous connaissez la situation avec Gerson, c’est un peu son père qui s’occupe de sa gestion. Sur les chiffres du prêt de Milik, c’est une offre conforme au marché. Pendant un moment, on voulait en faire un mouvement permanent, on a eu des propositions qui n’étaient pas favorables pour le club notamment venus de l’Espagne. On a décidé que c’était mieux de prêter le joueur pour avoir la valeur de marché du joueur pour le futur. Dans le monde actuel, pour un attaquant qui n’a disputé que 41% du temps de jeu en Ligue 1, avoir 750 000€ plus des bonus pour un prêt, je considère que c’est un bon prix de marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/2022)