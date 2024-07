Mercato : Un nouveau transfert surprise dans les tuyaux ?

Décidément le mercato de l’Olympique de Marseille réserve son lot de surprises ! On apprend en effet que les dirigeants marseillais sont sur le point de conclure l’arrivée d’un défenseur dont le nom n’avait pas filtré jusque-là.

Il ne se passe pas un jour du côté de l’OM sans nouvelles infos et rumeurs mercato. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants marseillais sont sur le point de boucler une nouvelle arrivée. « Marseille est quasiment d’accord avec l’international canadien Derek Cornelius. Le défenseur central veut jouer à Marseille. Brest et Lille sont aussi intéressées. Discussions en cours entre l ‘ OM et Malmö. Les Suédois réclament autour de 3,5M€ » révèle le journaliste Fabrice Hawkins sur son compte Twitter.

Le nom du défenseur central canadien n’avait pas filtré jusqu’à ce jour. Ce dernier a disputé 46 matchs avec Malmö la saison dernière et a inscrit 6 buts. Il compte également 18 sélections avec le Canada.

Le club phocéen a déjà signé 4 recrues depuis le début du mercato : Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg. Les dirigeants olympien ne devraient pas s’arrêter là: L’attaquant d’Arsenal Eddie Nketiah, le meneur de jeu argentin Valentin Carboni sont également en discussion avancée avec l’OM.

