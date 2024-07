Mercato OM: Sarr va passer sa visite médicale avec Crystal Palace!

L’arrivée de Greenwood au poste d’ailier droit pousse Ismaïla Sarr vers la sortie. L’international sénégalais aimerait retrouver l’Angleterre, il aurait trouvé un accord avec Crystal Palace. Le club anglais aurait transmis une offre. Le joueur devrait passer sa visite médicale bientôt.

En effet, selon The Athletic, « Crystal Palace a trouvé un accord de principe personnel avec Ismaila Sarr pour un contrat de quatre ans et travaille désormais pour convenir d’un montant avec Marseille. (…) Les clubs négocient mais sont actuellement en désaccord sur le montant du transfert. Les discussions ont commencé la semaine dernière avec Palace, fan de longue date de l’attaquant sénégalais. » Sous l’impulsion de Marcelino, Sarr avait été recruté en provenance de Watford l’été dernier, le montant de l’opération est estimé à 13M€. L’OM ne devrait pas accepter un chiffre inférieur à ce montant. En effet aujourd’hui on apprend via le journaliste Luca Bendoni que l’OM demande environ 17 millions d’euros pour le joueur. Crystal Palace aurait transmis une offre de 15 millions d’euros à l’OM, les négociations se poursuivent afin de trouver un accord final.

Aujourd’hui selon Fabrizio Romano le jouer réglerait les derniers détails pour obtenir son visa afin de pouvoir passer la visite médicale avec Crystal Palace. L’offre de 15 millions aurait donc était accepté par l’OM

🔴🔵🦅 Ismaïla Sarr will sort his visa today in order to complete medical tests and sign in as new Crystal Palace player.#CPFC have agreed on €15m deal with Olympique Marseille yesterday. pic.twitter.com/Wstf9JDsK2

