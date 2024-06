Mercato : Un soulagement pour l’OM concernant Balerdi?

Après la grosse saison qu’il vient de réaliser, les prétendants ne manquent pas pour Léo Balerdi. L’Atlético Madrid qui s’était positionné devrait finalement récupérer un autre joueur.

Depuis la début de la saison de l‘Olympique de Marseille, l’un des joueurs s’est révélé ! En effet, Leonardo Balerdi est devenu l’un des cadres du club et a forcément attiré les clubs européens pour cet été. Ces dernières semaines, c’est l’Atlético Madrid qui semblait le plus chaud sur ce dossier. Seulement, l’OM ne semblait pas vouloir s’en séparer. D’après les informations de Fabrizio Romano, le club espagnol est en train de boucler l’arrivée d’un autre joueur à ce poste : Robin Le Normand. Un soulagement pour les Marseillais?

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are advancing to complete Robin Le Normand deal soon.

Negotiations underway between clubs, Atléti want him to be the first centre back signing.

Personal terms already agreed, working on club-to-club deal with confidence. pic.twitter.com/G0vcUHpIa8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2024