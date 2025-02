Mercato : Un temps annoncé à l’OM, il s’engage à l’Inter !

Un temps annoncé proche de l’Olympique de Marseille cet hiver, le piston gauche polonais Nicola Zalewski va finalement s’engager en Italie.

En effet, d’après les informations de Fabrizio Romano, c’est l’Inter Milan qui aurait raflé la mise dans le dossier menant au jeune Polonais, qui va s’engager avec le club lombard dans les prochaines heures.

Le célèbre journaliste italien, spécialiste du mercato, ajoute que l’international polonais (26 sélections) va rejoindre l’Inter Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire !

Une piste de moins pour l’OM qui va devoir rapidement se tourner vers d’autres profils s’il souhaite apporter du sang neuf dans son couloir gauche…

🚨⚫️🔵 Inter agree deal to sign Nicola Zalewski from AS Roma, here we go!

Agreement imminent as revealed earlier today and now being sealed between all parties.

Zalewski signs new deal at Roma then joins Inter, loan with buy option clause not mandatory.

Medical being planned. pic.twitter.com/mV7ExcbUAJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025