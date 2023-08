Mercato OM : Une nouvelle offre (plus grosse?) de la Lazio arrive pour Guendouzi !

D’après Sky Sport Italia, la Lazio aurait bien transmis une nouvelle offre pour Mattéo Guendouzi ! Le club italien serait optimiste quant à l’acceptation de cette dernière par la direction marseillaise.

Le transfert de Mattéo Guendouzi vers la Lazio de Rome traîne depuis quelques jours. Les deux clubs ne parviennent toujours pas à trouver d’accord entre l’OM qui tente de récupérer le maximum et la Lazio qui ne veut pas mettre les 20M€ réclamés par les Marseillais.

D’après les informations de Sky Sport Italia, les Romains ont transmis une offre de 18M€ en comptant les bonus afin de s’attacher les services du milieu de terrain. La direction italienne semble confiante afin de finaliser le dossier dans les prochains jours.

Il faut conserver Guendouzi qui a perdu son identité !

Pour Christian Caminiti, vendre le joueur n’est pas forcément la meilleure solution dans une idée de départ. « Si on veut se séparer du joueur pour faire de l’espace ou recruter quelqu’un de supérieur, il suffit de le prêter. Au départ c’est lui qui animait tout le jeu du milieu de terrain. On a vu son temps de jeu dégringoler de saison en saison. Le fait de l’avoir isolé sur un coté et de lui avoir donné un rôle d »attaquant a complètement desservi Guendouzi. Il en a perdu son identité » déplore le technicien de 63 ans.

Jean-Charles de Bono affirme que Guendouzi a déjà démontré toutes ses qualités lorsqu’il était sur le terrain. « On en parle dans beaucoup de clubs mais personne le prend. Il ne faut pas vendre pour vendre et le conserver pour qu’il impose son jeu. Il a déjà prouvé par le passé qu’il était capable de tirer vers le haut cette équipe« , constate l’ancien joueur olympien.