Mercato, une pépite prêtée en Ligue 2, la LDC « un exploit » selon Sampaoli? Un maillot unique face à Strasbourg samedi !

Mercato OM: Une jeune pépite en prêt en Ligue 2 ?

N°3 dans la hiérarchie des gardiens, le jeune Simon Ngapandouetnbu arrive à un tournant de sa jeune carrière. Promis à un brillant avenir, le portier né au Cameroun devrait partir en prêt pour engranger des minutes en pro. Selon les informations de l’Équipe, il aurait déjà plusieurs touches avec des clubs de ligue 2.

Si le débat de gardien n°1 entre Pau Lopez et Steve Mandanda a animé toute la saison, la place de n°3 de Simon Ngapandouetnbu a été elle, indéboulonnable. Annoncé depuis plusieurs saisons comme un grand espoir du centre de formation, le jeune portier a vu son contrat être prolongé alors que celui-ci prenait fin en juin. Un signe de confiance de la part de la direction olympienne pour celui qui n’a pas encore disputé la moindre minute chez les professionnels. Barré par la présence de Mandanda et Lopez, Simon a du se contenter de quelques apparitions dans le groupe et sur le banc de touche. À 19 ans et après une nouvelle saison en réserve, l’heure de s’aguerrir est surement arrivée pour la jeune pépite phocéenne.

Un prêt en Ligue 2 pour se lancer ?

Si on en croit les informations de l’Équipe et plus précisément celles de Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille, l’olympien possède plusieurs touches avec des clubs de Ligue 2 qui seraient chauds à l’idée de récupérer pour une saison le jeune gardien. Une opportunité qui serait bénéfique pour toutes les parties et qui permettrait à Simon d’obtenir le maximum de temps de jeu et de se familiariser avec le niveau professionnel.

Ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants – Sampaoli

Toujours arbitre dans la lutte entre Pau Lopez et Mandanda pour le poste de n°1 dans les cages olympiennes, Jorge Sampaoli ne semble pas avoir arrêté un choix définitif entre les deux. Alors que Pau Lopez semblait avoir pris un certain avantage tout au long de la saison, Mandanda a retrouvé sa place de titulaire en championnat. Un choix qui a été expliqué par l’entraineur argentin avant le match contre Rennes :

« C’est lié à l’aspect de leadership, des besoins sur le moment… Pau Lopez a fait une grande saison c’est pour ça qu’il est nominé au trophée UNFP. Mandanda ou Pau Lopez, ce n’est pas définitif, ce sont des joueurs importants » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de Presse (13/05/2022)

L’OM dévoile le maillot unique qui sera porté face à Strasbourg !

A l’occasion de cette dernière journée de Ligue 1 face au Racing Club de Strasbourg Alsace, l’Olympique de Marseille et PUMA présentent une tenue collector “OM Made” fabriquée à Marseille qui sera portée une seule et unique fois ce samedi 21 mai. Pourquoi pas le maillot de la saison prochaine ?

En effet, l’OM va changer de sponsor maillot. Exit Uber Eats et bienvenue à Cazoo, du coup le club olympien ne peut pas jouer avec le futur maillot qui aura donc le nouveau sponsor. L’OM et Puma ont donc décidé de créer un maillot spécial et unique pour le match face à Strasbourg. C’est le maillot blanc domicile mais inversé en bleu…

Voici le communiqué du club autour de ce « quatrième maillot » unique.

Ce maillot a une histoire forte. C’est plus qu’un quatrième maillot, c’est un maillot unique fabriqué et magnifié chez lui, à Marseille. Il permet à l’ensemble des Marseillais de porter un maillot qu’ils ont fabriqué « à domicile ». Cette tenue “OM Made” vient mettre en lumière la démarche responsable de PUMA. L’équipementier a initié une nouvelle direction dans son fonctionnement en proposant des produits plus écologiques dans le choix des matériaux et en privilégiant une fabrication française sur certains produits. En relocalisant cette fois-ci sa production à Marseille, PUMA passe un nouveau cap en fabriquant le maillot au cœur de la ville, à quelques kilomètres de l’Orange Vélodrome. Une manière de montrer que PUMA est FOREVER MARSEILLE. Pour le développer, PUMA s’est appuyé sur l’expertise de Fil Rouge, un fabricant de vêtements implanté à Marseille depuis 2014. De l’élaboration au marquage, toutes ses productions sont réalisées dans son usine, au cœur du quartier de La Capelette, dans le 10ème arrondissement de Marseille. C’est à cet endroit que des Marseillaises et Marseillais ont contribué à assembler, coudre et finaliser cette pièce unique. « Nous sommes fiers d’avoir soutenu et contribué à la réalisation de ce nouveau maillot en mettant en avant un processus de production durable et une démarche locale », déclare Christophe Cance, Directeur Général de PUMA France. « Le développement de ce maillot nous permet de consolider notre ancrage local de manière inédite en mettant à l’honneur Marseille et son savoirfaire ». OM – 18/05/2022

OM : Terminer en Ligue des Champions, un « exploit » pour Sampaoli?

D’après les informations de RMC Sport, terminer en Ligue des Champions serait un exploit pour Jorge Sampaoli avec l’effectif qui lui a été livré.

Souvent critique envers les moyens et l’effectif qui lui sont donnés pour atteindre ses objectifs, Jorge Sampaoli estimerait que de terminer en Ligue des Champions serait un exploit. D’après les informations de RMC Sport, le coach argentin fait déjà son bilan de la saison et rappelle l’état du club il y a un an et demi lorsqu’il est arrivé.

Le média français explique également que Sampaoli n’apprécie pas la pression qui est mise à l’OM ces dernières semaines. L’idée qu’il y ait une obligation à terminer en Ligue des Champions ne lui plairait pas, il verrait plus cela comme une grosse performance ! En attendant dans les médias, les consultants et journalistes s’attendent à voir les Marseillais finir au moins sur le podium.

Di Méco craint de voir l’OM troisième !

La troisième place du classement en France reste qualificative pour la LDC, seulement il faut passer par des barrages qui se jouent lors du mois d’Aout. Un passage difficile que craint la majorité des équipes. Cela est aussi le cas d’Éric Di Meco, l’ancien joueur de l’OM, désormais consultant sur RMC ne veut pas voir Marseille tombait dans le piège de ces barrages et passer à côté de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles :

« Si tu finis 3e, ça te change trop de choses. On se rend compte que les équipes françaises qui finissent 3e, quand elles sont obligées de faire les barrages, souvent elles ne passent pas. Ça a été le cas de Monaco l’an dernier. Et souvent, ça leur plombe le recrutement et le début de saison parce que tu ne recrutes pas pareil si tu es en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, donc tu es obligé d’attendre d’être qualifié. La préparation physique, ce n’est pas la même donc tu as un trou physique à un moment donné de la saison. » Éric Di Méco – Source: RMC Sport (16/05/2022)

Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir — Sampaoli

En conférence de presse après le match à Rennes, Jorge Sampaoli s’est exprimé. Le coach argentin a assumé ses responsabilités sur la déroute de ses joueurs. Tactiquement, il n’a clairement pas fait les bons choix et a aussi tardé à faire des changements :

« « On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c’est tout. Peut être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir (samedi). On voulait contrôler le jeu mais l’adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n’avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas. C’est très difficile de l’expliquer. On a subi ce match que ce soit au niveau footballistique et émotionnel. Le rendement offensif a été pauvre. On a essayé d’apporter plus de variété en deuxième mi-temps avec l’entrée de Bamba Dieng. En fait, le match a davantage tourné en faveur de Rennes qui a été bien meilleur dans les deux surfaces de réparation. Prendre la deuxième place?C’est dur, bien sûr, surtout parce qu’on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/22)À lire aussi : Mercato OM : Déjà la fin du fantasme Griezmann !