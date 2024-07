Mercato : Une piste se refroidit pour le dossier du gardien !

Pour le moment, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé de gardien pour remplacer Pau Lopez. L’un des noms cités pour garder les cages marseillaises pourrait finalement s’engager à Chelsea !

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea s’est positionné sur l’une des pistes de Roberto De Zerbi au poste de gardien de but : Filip Jorgensen. Le portier de Villarreal discuterait actuellement avec les Blues qui ont fait une première approche auprès du club espagnol. Il ferait, toujours d’après le journaliste, partie d’une liste élargie de noms pour occuper ce poste à Chelsea la saison prochaine.

🚨🔵 EXCL: Chelsea make initial approach for Villarreal’s Filip Jørgensen as potential new goalkeeper.

Talks started on player side with Swedish GK keen on move, early stages; he’s one of 4 names under consideration.

Mads Hermansen also appreciated, no talks for Mamardashvili. pic.twitter.com/pNSsrTF25S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024