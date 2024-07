Mercato OM : Pourquoi le deal Álvaro Valles ne se fera pas !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

On ne connait pas le nom du remplaçant de Pau Lopez à l’OM. Si les noms de Meslier ou Samba ont été évoqués, le club olympien semblait tout proche de s’offrir le portier de Las Palmas, Alvaro Valles. Mais ce dernier a décliné l’offre, il préfère aller à Séville…

Selon le média Canarias7, l’accord trouvé entre l’OM et Las Palmas pour le transfert d’Alvaro Valles ne pourra pas se concrétiser. Un accord a été trouvé entre les deux club pour un montant de 8M€ + 2.5 de bos et 10% sur la futur vente du portier. Cependant, Valles veut aller au Betis Seville et ne veut pas entendre parler d’un transfert à Marseille. Las Palmas a trouvé son remplaçant et n’a pas accepter l’offre de 4M€ du Betis, le gardien est donc en attente alors qu’il a refusé de prolonger… L’OM pourrait donc accélérer dans un autre dossier, surement celui de Filip Jörgensen (Villarreal).

Valles veut aller au Betis



Selon Radio Burgao FM, « Álvaro Valles et l’OM sont proches d’un accord. Le gardien sévillan sera un joueur du club français pour les 4 prochaines saisons. Il commencera à facturer 1,2 millions par an, soit 100 mille euros par mois. Des montants dont les joueurs du Real Betis ne se sont même pas approchés. » Le montant du transfert est estimé à 8M€ + 2M€ de bonus…

Contrat de 4 ans, 100k€/mois pour Valles ?

🚨💣| Noticia RB Álvaro Valles y el O. Marsella llegan a un acuerdo. El guardameta sevillano será jugador del club Francés para las próximas 4 temporadas. Pasará a cobrar 1.2M anuales 100 mil euros mensuales. Cantidades a las que los tiesos del Real Betis ni se acercaban. pic.twitter.com/mOAoOAtw6P — Radio Burgao FM 🎙️ (@Cardonin19) July 11, 2024

L’OM n’aura pas connu sa meilleure saison riche cette année ! En sous-performance dans plein de domaines, la question du gardien de but aura posé soucis durant toute l’année. Soucieux de régler ce problème et repartir sur de meilleures bases, l’OM va se séparer de Pau Lopez, qui partira en Italie. Avec l’arrivée de De Zerbi, le recrutement d’un gardien bon balle au pied est pratiquement indispensable.

La bonne pioche

Et c’est justement dans ce cas-là que l’OM s’est tourné vers le gardien de Las Palmas : Alvaro Valles. Le joueur serait une réclamation de De Zerbi qui serait séduit par le portier de 26 ans. Mesurant 1m92, le joueur espagnol a toutes les qualités nécessaires pour réussir à Marseille et convient parfaitement au style de jeu de l’entraîneur italien.

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos dans le dossier Carboni !

Un accord proche d’être trouvé ?

Álvaro Valles (26 ans) souhaite rejoindre l’OM ! Il négocie déjà son contrat avec le club. Notre offre est de 8 M€ + 2 M€ en bonus facilement atteignables. Il est dit que le Betis ne s’alignera pas sur nos conditions ! Roberto De Zerbi le veut pour son projet et le lui a fait… pic.twitter.com/n4HmMFjmtY — Fabien (@Beye13) July 10, 2024

A lire aussi : Mercato OM : L’Equipe confirme pour Alexis Sanchez !

Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 8 millions d’euros + 2 millions de bonus selon le journal espagnol Canarias. Le Betis qui souhaitait également le joueur se serait fait distancer par la dernière offre de l’OM. Le gardien de son côté serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM et aurait déjà donné son OK. Les dirigeants finalisent les derniers détails de son contrat, alors que De Zerbi fait du forcing pour qu’il vienne.