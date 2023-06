Mercato : Une vente XXL prend du plomb dans l’aile pour l’OM?

Annoncé sur le départ de l’OM depuis plusieurs mois, Matteo Guendouzi pourrait rester. L’un des clubs qui semblait le plus avancé sur le dossier a trouvé un autre joueur à ce poste !

Aston Villa avait songé à récupérer Mattéo Guendouzi depuis plusieurs mois. A ce poste, les Villains sont tout proches de recruter un nouveau joueur : Youri Tielmans. L’international belge est très apprécié par Unai Emery et aurait, d’après le journaliste David Ornstein et confirmé par Fabrizio Romano.

L’ancien joueur de l’AS Monaco devrait y signer un contrat de 4 ans en provenance de Leicester. Seuls les derniers détails du deal seraient attendus pour finaliser l’accord… De quoi mettre du plomb dans l’aile au transfert de Mattéo Guendouzi vers le club de Premier League !

Aston Villa are closing in on deal to sign Youri Tielemans, as first called today by @David_Ornstein. Verbal agreement in place 🚨🟣🔵 #AVFC

Understand Unai Emery called Youri in the last few days to accelerate talks — 4 year deal agreed, waiting on final details to get it done. pic.twitter.com/x1uaqvrGoJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023