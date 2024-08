Mercato : Pourquoi l’OM n’a pas été au bout du dossier Moukoko

Longtemps cité comme le potentiel remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang, Youssoufa Moukoko ne viendra finalement pas. Fabrizio Romano nous explique que l’Allemand va signer à l’OGC Nice.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et c’est quasiment officiel : Youssoufa Moukoko va rejoindre l’OGC Nice. L’attaquant allemand devrait rejoindre les Aiglons dès ce mardi après avoir passé sa visite médicale comme nous l’informe Fabrizio Romano. Son option d’achat devrait être autour des 12M€ d’après le journaliste italien. Un coup que l’OM n’a pas pu réaliser alors que son nom était cité avant même qu’Elye Wahi ne rejoigne le club. Seulement, Foot Mercato affirme que ce deal devrait plutôt se boucler autour des 18M€… Cela peut expliquer pourquoi les Marseillais n’ont pas souhaité aller plus loin, à cette somme là !

🚨#OGCNice 🔴⚫️🦅

✈️Youssoufa Moukoko est attendu à Nice en début d’après midi et passera dans la foulée sa visite médicale 🩺

💰détail de l’opération : prêt avec option d’achat de l’ordre de 18 M€ https://t.co/dFCM3G0x7b https://t.co/qAroYQ5pdm pic.twitter.com/UZ8s6jA1Js — Sébastien Denis (@sebnonda) August 27, 2024

Ce supporter marseillais envoie un message fort sur les sifflets adressés à Wahi !

Pour le premier match de Roberto De Zerbi au Vélodrome, l’OM est accroché par le Stade de Reims et voit ses concurrents directs prendre 2 points d’avance au championnat. Football Club de Marseille a été à la rencontre des supporters après le match pour la FanCam, qui sont plutôt satisfaits de l’équipe. « Franchement il y a 2-2, on redescend sur Terre, mais moi je suis satisfait de l’équipe. Déjà on a vu que l’association Greenwood–Wahi elle a vraiment marché, même si bon il n’y a pas eu de but de Wahi derrière. Mais franchement les deux se complètent bien, ils jouent bien ensemble, sur la profondeur aussi ils m’ont fait kiffer. J’aimerais aussi qu’on arrête de siffler les joueurs rapidement, l’année dernière je l’avais dit ça et les supporters ne l’ont pas écouté, parce qu’ils sifflent trop rapidement. Premier match, le mec il a 20 ans tu le siffles, il y a un temps d’adaptation non ? L’année dernière on a cramé Ndiaye comme ça. Faut laisser du temps au joueur, au moins 1-2 matchs mais là premier match tu le siffles. Il faut arrêter de siffler les joueurs, et les encourager ».

⚪️🔵 »Je suis satisfait de l’équipe. On a vu une belle association Greenwood-Wahi. Il faut qu’on arrête de siffler les joueurs rapidement ! Il leur faut un temps d’adaptation » #OM #OMSDR pic.twitter.com/v8LRm5yI6Y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 25, 2024

