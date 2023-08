Mercato : « Ce n’est pas le joueur qu’il faut à l’OM »

L’Olympique de Marseille multiplie les rumeurs de mouvements durant ce mercato estival. À l’instar de Ruslan Malinovskyi, Vitinha se retrouve au centre des spéculations. Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM en provenance de Braga pour 32 millions d’euros, l’attaquant portugais n’a pas encore pu concrétiser les attentes placées en lui. La possibilité d’un départ du joueur dès cet été ne serait pas à exclure. Benjamin Courmes, Jean-Charles de Bono et notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Daniel Cousin (ancien joueur du RC Lens et sélectionneur du Gabon), ont évoqué la possibilité d’un prêt de l’espoir portugais de 23 ans.

Tout comme Ruslan Malinosvkyi, en partance du côté de l’Italie ou du Besiktas, Vitinha pourrait quitter l’OM. Avec l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans l’effectif marseillais, le Portugais devrait être la doublure de l’attaquant gabonais. Pablo Longoria envisagerait de prêter son joueur pour le relancer. La Bundesliga serait la piste privilégiée selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. « Le fait d’être prêté peut lui permettre de retrouver un autre environnement et de s’épanouir, ce que je lui souhaite car je sais qu’une carrière de footballeur n’est pas facile« , constate Daniel Cousin. « Mais pour le moment ce n’est pas ce qu’il faut à l’OM. Je pense qu’il a été surcoté. En Ligue 1, il y a des joueurs qui sont intéressants et qui possèdent une grosse marge de progression mais l’on privilégie des étrangers qui ne donnent pas forcément satisfaction. Il a peut être un potentiel mais beaucoup de gens se posent des questions » ajoute-t-il.

Vitinha reste une énigme

L’ancien sélectionneur gabonais « a vu joueur à plusieurs reprises l’attaquant marseillais« . Il estime « qu’il peut réaliser des bonnes choses » mais « cela reste une petite énigme » selon lui.

Pour Jean Charles de Bono, « c’est un peu gênant de miser 32 millions sur un jeune joueur qui effectue qu’une demi-saison et non pas un titulaire à part entière « . « Le fait qu’un club comme Marseille qui cherche constamment des fonds et qui achète un joueur à une telle somme pour le prêter derrière et perdre quasiment un an et demi est embarrassant« , conclue l’ancien joueur de l’OM.