MercatoOM : Poste, style de jeu, qualités/défauts et gros montant… Qui est Emmanuel Dennis ?

Cible de l’Olympique de Marseille, l’attaquant du Club Bruges Emmanuel Dennis reste assez méconnu en France. Spécialiste du football belge, le journaliste de RMC Sport Sacha Tavolieri nous présente en détail le joueur nigérian.

PROFIL ET QUALITÉS de Dennis

» Emmanuel Dennis est un joueur qui a très souvent joué sur le côté droit en Belgique. C’est un ailier droit de formation, capable aussi de jouer dans l’axe. Il y a été performant quand il y a été aligné. C’est dans l’axe qu’il a mis un doublé contre le Real Madrid en ligue des champions l’an dernier.

Mais c’est avant tout un joueur de côté. Ce n’est pas du tout le même joueur que Benedetto… C’est un joueur qui va chercher la profondeur, à une très grosse vitesse et est redoutable en 1 contre 1. Le ballon colle à ses pieds, et il est capable de faire la différence même avec 1 ou 2 adversaires sur lui. C’est aussi un très bon centreur !

Il préfère être dans l’axe pour être plus proche du but, mais le coach Philippe Clement l’alignait sur le côté en raison de sa grosse débauche physique, et de sa capacité à étirer les lignes. Ce qui est important dans le système du coach. »

Sacha Tavolieri. Source : FCM – 10/09/2020

QUELLE PLUS-VALUE POUR L’OM ?

« Il pourra apporter de la profondeur et de la vitesse. Cette capacité à aller chercher dans les intervalles. Autant Benedetto est un très bon joueur de remise, bon dos au but et capable de faire des différences de la tête. Autant Emmanuel Dennis est intéressant dans un rôle de 2ème attaquant pour aller chercher les deuxièmes ballons. Ça peut aller très très vite devant. Sa finition aussi ! Il a également une bonne qualité technique, mais ce n’est pas ça qui le caractérise. Je trouve ce joueur très intéressant car il est capable d’apporter un peu de largeur et de profondeur. À l’OM, il y a beaucoup de joueurs de ballons, mais y a pas assez de joueurs qui vont étirer les lignes, et lui il pourrait apporter ça. »

Sacha Tavolieri. Source : FCM – 10/09/2020

Bémol

« Ce n’est pas un vrai 9, et il ne faut pas le voir comme un 9 typique. Mais le bémol principal reste son prix. 20 millions d’euros, c’est le minimum, et il ne sera pas bradé. Le Club de Bruges est le club belge qui se porte le mieux financièrement à l’heure actuelle. Ils n’ont pas subi le contrecoup de la crise du coronavirus, car ils ont vendu pour plus de 60 millions l’an passé, et ils se sont qualifiés pour la ligue des champions cette année. Ils ont quasiment fait 40 millions de bénéfice alors que tout le monde à perdu de l’argent en Belgique ! Donc ils n’ont pas du tout besoin de vendre. Sur le terrain, il est inconstant. Il a la capacité de faire des matchs exceptionnels à un moment donné. Et derrière, être en dedans pendant 2 ou 3 matchs. Le potentiel est exceptionnel chez Emmanuel Dennis, et je pense qu’il est capable de faire de très grandes choses. C’est encore un jeune joueur, et il a des perspectives folles. Par contre, il n’exploite pas encore son potentiel à 100%… D’après mes infos, ce n’est pas un grand travailleur. Il se repose parfois un peu sur ses qualités. Il est parfois en dedans par ce qu’il ne force pas. À mon avis ça ne passera pas comme ça avec Villas-Boas qui saura le remettre d’équerre, mais évidemment, ça fait partie de ses défauts. »

Sacha Tavolieri. Source : FCM – 10/09/2020

Entretien réalisé par Idriss Ahamada