Mercato : L’idée de Pierre Ménès pour l’attaquant recherché par l’OM

L’OM cherche un buteur et aurait une enveloppe estimée entre 5 et 10M€ selon le profil trouvé. Pour Pierre Ménès, l’OM pourrait tenter de faire un prêt avec option d’achat obligatoire comme dans le dossier Balerdi…

Même si André Villas-Boas a clairement fait savoir que Mbaye Niang n’était pas le profil recherché, la situation de l’attaquant rennais pourrait faire de lui une opportunité. En effet, Pierre Ménès estime que le joueur de 25 ans, qui est clairement poussé dehors, pourrait être une solution pour l’OM dans le cadre d’un prêt avec OA obligatoire…

l’intérêt du Stade Rennais serait peut-être de faire un prêt avec option obligatoire d’achat — Ménès

« L’OM peut recruter un jeune pas trop prometteur. Parce qu’un jeune très prometteur, regardez Camavinga, c’est 50 ou 60 millions d’euros. Au foot, tu en as en général pour ton argent, si tu as 6 ou 7 millions d’euros, tu auras un attaquant dont le marché estime qu’il en vaudra peut-être 15 ou 20 dans 3-4 ans. Vu que Julien Stéphan ne compte plus M’Baye Niang, puisqu’il n’a même pas été foutu de l’emmener dans un match amical au Portugal, je pense que l’intérêt du Stade Rennais serait peut-être de faire un prêt avec option obligatoire d’achat. Ce qui permettrait peut-être à l’OM d’avoir un attaquant, même si je sais que Villas-Boas a dit qu’il n’était pas intéressé. Mais il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis et je pense que M’Baye Niang a un profil intéressant pour l’OM, complémentaire avec Payet et Thauvin, mais aussi de Benedetto dans d’autres configurations. Donc il y a peut-être ça, mais je ne fais pas le recrutement ».

Pierre Ménès – source : Pierrot Face Cam / Canal+ (07/09/2020)

