Plus d’un an après son départ mouvementé de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot fait l’unanimité à l’AC Milan. Devenu un joueur majeur du club italien, le milieu de terrain français a rapidement conquis les supporters rossoneri. Dans La Provence, certains n’hésitent même pas à remercier ironiquement l’OM de l’avoir laissé partir après son altercation avec Jonathan Rowe.

L’histoire entre Adrien Rabiot et l’OM s’était terminée dans la confusion, après une violente altercation avec Jonathan Rowe dans les vestiaires à Rennes, en août 2025. Quelques semaines plus tard, l’international français rejoignait l’AC Milan, où il a progressivement retrouvé un rôle central.

Un transfert que les supporters milanais ne regrettent absolument pas. Dans un reportage publié ce mardi par La Provence, le journaliste Ludovic Ferro a recueilli plusieurs témoignages particulièrement élogieux sur l’ancien Marseillais.

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« Il est fondamental pour l’équilibre de l’équipe »

Interrogé dans les rues de Turin, Riccardo, supporter de l’AC Milan, ne cache pas son enthousiasme.

« Aberrant. Je n’étais pas emballé par le joueur quand il était à la Juve, mais j’ai l’impression qu’il a beaucoup appris avec De Zerbi. Il est fondamental pour l’équilibre de l’équipe et il marque pas mal, est bon partout… Merci beaucoup à l’OM ! »

Une petite pique adressée à Marseille, qui avait décidé de se séparer du milieu de terrain après les incidents survenus lors de la première journée de championnat 2025-2026.

Depuis son arrivée en Italie, Rabiot a disputé 45 rencontres et inscrit 11 buts, selon le bilan présenté par La Provence. Des performances individuelles convaincantes, malgré une saison précédente décevante collectivement pour le Milan.

Dès ses premiers matchs en Serie A, nous avions d’ailleurs évoqué l’intégration réussie de Rabiot à Milan et ses retrouvailles avec Jonathan Rowe↗.

Un départ de Marseille qui continue de faire parler

Le contraste reste frappant entre la fin de son aventure olympienne et son statut actuel en Italie.

Après l’altercation avec Rowe, la direction marseillaise avait choisi de placer les deux joueurs sur le marché des transferts. Plusieurs mois plus tard, Medhi Benatia était revenu sur les raisons de cette décision↗, évoquant un épisode particulièrement grave pour la vie du vestiaire.

De son côté, Rabiot avait préféré tourner la page sans attaquer les supporters. Dans son message d’adieu à Marseille↗, il avait notamment remercié le public du Vélodrome pour son soutien.

Aujourd’hui, le milieu de terrain reste également un cadre de l’équipe de France, attendue jeudi à San Siro pour affronter l’Italie en Ligue des nations.

À Milan, Rabiot semble avoir trouvé l’environnement idéal pour poursuivre sa carrière. Et pour certains supporters rossoneri, son arrivée constitue l’un des meilleurs coups réalisés par leur club ces derniers mois. Une réussite qui ravive forcément les souvenirs de son départ mouvementé de Marseille.