Merlin liste ses 7 points d’amélioration ! Gasset confirme 5 blessés et une incertitude sur un joueur important face à Clermont ! Trois absents important côté Clermont, les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Merlin liste ses 7 points d’amélioration ! Gasset confirme 5 blessés et une incertitude sur un joueur important face à Clermont ! Trois absents important côté Clermont.

OM: Merlin liste ses 7 points d’amélioration !

Recruté cet hiver en provenance du FC Nantes lors du dernier mercato hivernal, Quentin Merlin s’adapte à sa nouvelle équipe. Le piston gauche sait quels points il doit améliorer !

Dans un entretien accordé à la Provence, Quentin Merlin a raconté son transfert vers l’OM, il fait aussi son autocritique et liste tous les points sur lesquels il doit faire mieux. « À Nantes, j’étais un peu le chouchou, j’avais besoin d’un autre challenge. Après des débuts timides à Lyon, j’ai pris mes marques au fur et à mesure et gagné en confiance. Je dois continuer comme ça, cela me plaît et je sens que cela plaît à mes coéquipiers. Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres et donner plus de ballons chauds pour mettre en danger l’adversaire. Défensivement, je dois être plus solide et je dois faire mieux sur l’orientation lorsque le ballon est à l’opposé. Je travaille beaucoup là-dessus ».

A lire AUSSI : OM : Quand un supporter se fait arnaquer de 15.000€, croyant échanger avec Pablo Longoria !

Offensivement je dois être plus précis, perdre moins de ballons, travailler la qualité des centres

📰☕️ « Son transfert, Gasset, le Vel’… La nouvelle vie de Quentin Merlin ». Voici la Une de La Provence 🗞️ aujourd’hui. pic.twitter.com/e1rUXtdPjM — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) March 1, 2024

OM: Gasset confirme 5 blessés et une incertitude sur un joueur important face à Clermont !

L’Olympique de Marseille se rend à Clermont pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo et donné des nouvelles de Gigot.

L’OM se déplace à Clermont ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a confirmé les absences de Rongier, Nadir, Murillo et Blanco blessés. Le technicien français a également évoqué le cas de Gigot sorti sur blessure dimanche dernier, ce dernier est blessé et devrait manquer plusieurs matches. Clauss est de retour après avoir purger son match de suspension.

A LIRE AUSSI: OM: quel onze face à Clermont ?

Gigot blessés, Veretout incertain

« Blanco est absent. Rongier a passé un examen. Il a rendez-vous avec le professeur lundi. Murillo a été opéré. Gigot a une entorse. Veretout a passé un IRM. Gigot est peut-être forfait plus que pour demain. C’est une blessure importante. On protège Veretout. »

#Gasset: « Blanco est absent. Rongier a passé un examen. Il a rendez-vous avec le professeur lundi. Murillo a été opéré. Gigot a une entorse. Veretout a passé un IRM. Gigot est peut-être plus forfait que pour demain. C’est une blessure importante. On protège Veretout. » #CF63OM… pic.twitter.com/N9CVF3uJ0W — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 1, 2024





OM: trois absents importants côté Clermont

Alors que Jean Louis Gasset va devoir faire avec plusieurs absences face à Clermont, c’est aussi le cas chez les adversaires avec deux possibles titulaires forfaits et un suspendu…

Côté olympien, Valentin Rongier, Amir Murillo, Ruben Blanco et Bilal Nadir sont forfaits pour cette rencontre. Un doute existe aussi concernant Samuel Gigot qui est sorti sur blessure dimanche dernier face à Montpellier après un contact avec son coéquipier Pape Gueye. Jean-Louis Gasset fera un point ce vendredi en conférence de presse. A noter le retour de suspension de Jonathan Clauss.

Football | Ligue 1

Clermont Foot : sans Gonalons pour la réception de Marseille #CF63OM

▶️https://t.co/InYtVHN52D pic.twitter.com/sgCmkCwitH — La Montagne Sports (@LaMontagne_TDS) February 29, 2024

Gonalons, Kyei et Caufriez absents face à l’OM

Du côté de Clermont, deux joueurs sont déjà annoncés forfaits. En effet comme le précise le média La Montagne, l’ancien capitaine lyonnais Maxime Gonalons, ne va pas pouvoir tenir sa place, suite à un choc dimanche dernier lors du déplacement à Nice. De plus, Grejohn Kyei, touché à un pied ne pourra pas tenir sa place. « L’attaquant ne s’est pas entraîné de la semaine et ne sera pas rétabli pour la venue de l’OM. Pour rappel, le staff clermontois devra également composer sans son défenseur Maximiliano Caufriez qui purge son dernier match de suspension. » A noter le retour d’Elbasan Rashani, qui était suspendu lors des deux derniers matchs après son carton rouge reçu face à Brest.

A LIRE AUSSI: OM : Harit revient sur son manque de statistiques !