OM : Harit revient sur son manque de statistiques !

Avant le déplacement à Clermont, Amine Harit était présent en conférence de presse ce vendredi après midi au centre RLD. Le milieu offensif a été interrogé sur son manque de statistiques.

Le milieu de terrain Amine Harit a expliqué qu’il travaillé sur l’amélioration de ses statistiques, mais que ce n’était pas la priorité de son poste. « J’aurais bien aimé marquer plus. Je travaille énormément sur ça. Je dois progresser sur ça. Je suis un milieu relayeur et pas un attaquant. Je dois avant tout récupérer des ballons et faire le lien entre l’attaque et la défense. Je n’ai pas énormément de jouer à la CAN et j’ai perdu énormément de rythme. Je me sentais plus fatigué et moins frais. J’ai été moins bon sur les 4-5 derniers matchs. Depuis les 2 derniers matchs, je me sens bien mieux. Je joue dans une position différente cette saison. L’année dernière je jouais comme un attaquant avec Alexis Sanchez devant. Maintenant, je joue comme un milieu relayeur avec plus de tâches défensives. Je pense que le départ à la CAN m’a vraiment freiné. En revenant… »

