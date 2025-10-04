Info Chrono
Metz – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

L’OM se déplace à Metz ce samedi, le match compte pour la 7e journée de la Ligue 1. A quelle heure et comment voir ce match entre le 3e et le dernier de L1 ?

L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi reste sur une belle dinamique avec 3 victoire de suite en Ligue 1 (Lorient, PSG, Strasbourg) et une victoire face à l’Ajax en ligue des Champions. Avant la trêve internationale d’octobre, le déplacement à Metz chez un promu lanterne rouge ressemble à un match piège à éviter…

A lire : Ligue 1 (J7) : la programmation TV complète, l'OM se déplace à Metz !

Metz – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Metz – OM aura lieu samedi 04 octobre 2025 à 17h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports

 

Comment voir Metz – OM en streaming ?

  • Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur beinsports.com.

 

 

