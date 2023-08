Metz – OM: les supporters marseillais en Moselle sont prévenus !

L’Olympique de Marseille devra se relancer après son élimination au troisième tour préliminaire de la ligue des champions. Les Olympiens, qui se déplacent à Metz ce vendredi soir pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, devront faire sans leurs supporters privés de déplacement en Moselle. Une interdiction prononcée par la LFP le 21 juin, suite aux incidents lors du match à Ajaccio. Le préfet du département a également décidé d’interdire tout port d’accessoires identifiants des supporters marseillais.

Pour son premier déplacement de la saison à Saint- Symphorien, l’OM ne pourra pas compter sur ses supporters qui purgeront une suspension après les débordements survenus à Ajaccio lors du dernier match de la saison dernière. Une décision prise par la LFP en raison du sursis qui planait sur la tête du club olympien. Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a également interdit tout signe distinctif aux couleurs de Marseille.

Un arrêté préfectoral interdisant le port d’accessoires

Pas question de voir des maillots de l’OM ou des écharpes turquoises et blanches ce vendredi à Metz de 8h à minuit.

L’arrêté de Laurent Touvet interdit » le vendredi 18 août de 8h à minuit, la circulation et la présence sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel. En d’autres termes, les personnes affichant leur qualité de supporters marseillais, par le port de maillots ou écharpes par exemple, ne pourront pas ce vendredi se rendre au stade pour assister au match, ni au centre-ville de Metz« .

Confrontations OM – Metz en Ligue 1

Victoires de l’OM : 57 Matchs nuls : 17 Victoires Metz : 35

Déclarations d’avant-match

De leur côté les Messins voudront rebondir après la claque reçu à Rennes la semaine dernière. « Bien sûr. Toutes les défaites font mal. Même si celle-ci est logique. J’utilise ce mot parce que notre adversaire a été meilleur dans tous les domaines, alors, je ne serai pas là à chercher des excuses. Notre rôle, c’est d’aller chercher rapidement comment répondre aux exigences de la première division, et cela passe par le travail, par la recherche et la discussion. Il faut qu’on grandisse le plus rapidement possible. » ,a expliqué László Bölöni, entraineur de Metz.

Le technicien roumain qui pourrait mettre en place une défense à 5 contre l’OM : « Oui c’est une possibilité. Mais vous savez, je ne change pas de système en fonction des adversaires. Je préfère avoir mes meilleurs joueurs possibles sur le terrain et après je cherche l’animation. Ce n’est pas le système que je voudrais satisfaire mais plutôt l’animation. Donc, je ne suis pas impérativement d’accord sur le fait que je dois changer de système (défensif) parce l’adversaire joue avec deux ou un avant-centre. »