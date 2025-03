OM : Un changement de systeme ? De Zerbi précise !

Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille, réfléchit déjà aux ajustements tactiques qu’il pourrait opérer pour la saison prochaine. Alors que son équipe s’est adaptée cette saison à un système particulier, le technicien italien laisse entendre que des changements pourraient intervenir en fonction des profils à sa disposition.

Interrogé sur un possible retour au 4-2-3-1 la saison prochaine, il a expliqué : « Retour au 4-2-3-1 la saison prochaine ? C’est une bonne question… car au niveau des latéraux on a Merlin d’un côté et Henrique de l’autre mais aussi Dedic, Lirola ou encore Garcia. Des joueurs qui n’ont pas des qualités en un contre un mis à part Luis Henrique. Face à des équipes fermées comme Auxerre, tu as besoin de joueurs capables de passer l’homme. »

On verra l’an prochain. J’aimerais avoir la possibilité de jouer avec des latéraux aptes dans le un contre un

Le coach marseillais insiste sur un principe fondamental de son jeu : « Peu importe le système, je veux que l’on joue au football. Je veux que les ballons aillent vers les couloirs. » Cette volonté d’exploiter les ailes s’inscrit dans sa philosophie de jeu axée sur la possession et le dépassement de ligne.

De Zerbi justifie aussi l’adaptation tactique actuelle par la nécessité d’optimiser les qualités de certains joueurs-clés de l’effectif : « On a changé par nécessité, car je pense que Rabiot s’exprime mieux plus haut. Hojbjerg, c’est un milieu défensif avec un joueur avec lui comme Rongier et Bennacer. Greenwood défend peu dans le couloir et il a besoin d’être plus près du but. On a trouvé un système qui est le mieux adapté à notre effectif. »

Toutefois, l’Italien ne ferme pas la porte à une évolution de son approche : « On verra l’an prochain. J’aimerais avoir la possibilité de jouer avec des latéraux aptes dans le un contre un… » Cette déclaration laisse entendre que le mercato estival pourrait être déterminant dans le choix du schéma tactique adopté pour la prochaine saison.

L’avenir de l’OM sous les ordres de De Zerbi semble donc lié aux profils disponibles, mais une chose est certaine : quel que soit le système, le coach italien restera fidèle à sa volonté de proposer un football offensif et ambitieux.

