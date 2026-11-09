Mamadou Coulibaly pourrait être sanctionné après sa célébration lors du déplacement de l’AS Monaco au Mans. Le milieu monégasque avait inscrit son premier but de la saison en Ligue 1 avant d’effectuer un geste sous la gorge.

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Buteur à la 40e minute de cette rencontre de la 10e journée, Mamadou Coulibaly a profité d’une grosse erreur du gardien Nicolas Kocik pour ouvrir le score. Après sa réalisation, le joueur de l’AS Monaco a passé un doigt sous sa gorge, une célébration déjà associée à une précédente affaire au sein du club de la Principauté.

Le précédent Paris Brunner rappelé

Quelques semaines plus tôt, Paris Brunner avait effectué un geste similaire face↗ à Strasbourg. L’attaquant allemand avait ensuite été sanctionné de deux matchs de suspension ferme par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Ce précédent pourrait être pris en compte dans l’examen du cas de Coulibaly. Si la commission de discipline de la LFP retient les mêmes critères, le milieu monégasque pourrait lui aussi écoper de deux rencontres de suspension, mais aucune décision n’a été annoncée à ce stade.

Aucune sanction prononcée pour le moment

La situation de Mamadou Coulibaly dépend désormais de l’examen de sa célébration par les instances disciplinaires. Le geste intervenu après son but au Mans pourrait donc faire l’objet d’une procédure, sans qu’une sanction soit encore officiellement établie. Pour l’AS Monaco, cette éventualité intervient alors que le club poursuit sa progression en Ligue 1. La commission de discipline devra déterminer si la célébration du numéro↗ 28 monégasque relève des mêmes critères que celle de Paris Brunner.