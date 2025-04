Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg, Nice : Qui a le meilleur calendrier ?

À cinq journées de la fin du championnat, la course à la Ligue des champions s’intensifie. Si le PSG semble hors de portée, six équipes peuvent encore espérer décrocher les places qualificatives pour la C1 (Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg et Nice). Tour d’horizon sur les calendrier respectifs de chaque clubs.

Alors que le sprint final de la Ligue 1 est lancé, la bataille pour les places européennes s’annonce haletante. Derrière le Paris Saint-Germain, largement en tête, six clubs se disputent encore les deux autres tickets pour la prochaine Ligue des champions : Monaco, Marseille, Lyon, Lille, Strasbourg et Nice. Mais tous ne partent pas avec les mêmes armes… ni le même calendrier.

Monaco (2e, 53 points) : en position de force

Vainqueur net de Marseille samedi dernier (3-0), l’AS Monaco a frappé un grand coup dans la course au podium. Ce succès a permis aux hommes d’Adi Hütter de récupérer la deuxième place, confirmant leur solidité dans les moments clés.

Avec un effectif rodé et une dynamique positive, l’ASM fait figure de favorite pour conserver sa place. Reste un calendrier piégeux, avec notamment deux confrontations face à Lyon et Lens en fin de saison.

Le calendrier de Monaco :

J30 : Monaco-Strasbourg

J31 : Le Havre-Monaco

J32 : ASSE-Monaco

J33 : Monaco-Lyon

J34 : Lens-Monaco

Marseille (3e, 52 points) : coup de mou inquiétant

Il y a encore quelques semaines, l’OM semblait en route vers la deuxième place. Mais depuis, les résultats se sont effondrés : cinq défaites sur les sept dernières journées. Une spirale négative qui a coûté cher, malgré un calendrier à venir qui reste abordable.

Avec trois réceptions sur les cinq derniers matchs, les hommes de De Zerbi auront l’opportunité de se relancer. Mais il faudra une réaction rapide pour espérer retrouver la Ligue des champions, absente du Vélodrome depuis trois ans.

Le calendrier de Marseille :

J30 : OM-Montpellier

J31 : OM-Brest

J32 : Lille-OM

J33 : Le Havre-OM

J34 : OM-Rennes

A lire aussi : Mercato OM : Coup de theatre dans le dossier Paul Pogba (grâce à Karim Benzema ?)

Lyon (4e, 51 points) : la remontada en marche

Relégué en milieu de tableau durant une bonne partie de la saison, l’OL a retrouvé des couleurs au meilleur moment. Porté par un Rayan Cherki en forme, Lyon a remporté sept de ses neuf derniers matchs.

Avec un calendrier dense et plusieurs confrontations directes, les Gones devront confirmer leur regain de forme pour espérer atteindre le podium. Leur parcours en Ligue Europa pourrait aussi leur ouvrir une porte vers la C1.

Le calendrier de l’OL :

J30 : ASSE-Lyon

J31 : Lyon-Rennes

J32 : Lyon-Lens

J33 : Monaco-Lyon

J34 : Lyon-Angers

Lille (5e, 50 points, +13) : le calendrier pour y croire

Eliminé récemment en Ligue des champions, le LOSC se concentre désormais sur la course au top 3. Et l’équipe de Bruno Genesio dispose d’un calendrier plutôt favorable, avec trois adversaires classés au-delà de la 10e place.

Tout pourrait se jouer face à Marseille et Brest, deux concurrents directs. Mais sur le papier, Lille est bien placé pour faire une belle opération dans ce sprint final.

Le calendrier de Lille :

J30 : Lille-Auxerre

J31 : Angers-Lille

J32 : Lille-OM

J33 : Brest-Lille

J34 : Lille-Reims

Strasbourg (6e, 50 points, +11) : l’invité surprise

C’est l’équipe que personne n’attendait. Strasbourg, sous la houlette de Liam Rosenior, est invaincu depuis neuf journées (7 victoires, 2 nuls) et continue de surprendre. Sa jeunesse et son énergie pourraient bien lui permettre de s’inviter sur le podium.

Le défi sera de taille, avec notamment deux déplacements délicats à Monaco et Paris. Mais dans cette dynamique, tout semble possible pour le Racing.

Le calendrier de Strasbourg :

J30 : Monaco-Strasbourg

J31 : Strasbourg-ASSE

J32 : Strasbourg-PSG

J33 : Angers-Strasbourg

J34 : Strasbourg-Le Havre

Nice (7e, 48 points) : attention à la chute

Encore bien placé à la trêve internationale, Nice a marqué le pas ces dernières semaines. Avec deux nuls et trois défaites sur les cinq dernières journées, les Aiglons ont perdu du terrain et doivent désormais réagir vite.

Absent sur la scène européenne cette saison, l’OGC Nice se doit de retrouver le haut niveau. Mais pour cela, il faudra faire le plein de points rapidement.

Le calendrier de Nice

30e journée : Nice-Angers

31e journée: PSG-Nice

32e journée: Nice-Reims

33e journée: Rennes-Nice

34e journée: Nice-Brest

Un suspense jusqu’au bout

À cinq journées de la fin, le classement est plus resserré que jamais. Si Monaco semble avoir une longueur d’avance, tout reste ouvert pour les places qualificatives à la Ligue des champions. Le moindre faux pas pourrait coûter cher dans cette dernière ligne droite.