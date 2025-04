Monaco – OM : Les Pronos de Nico !

Après une série de 3 défaites, l’OM s’est imposé face au TFC dimanche dernier. Les Marseillais vont affronter un concurrent direct, l’AS Monaco ce samedi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Durant toute cette saison je vais vous proposer mes pronos avec notre partenaire Parions Sport sur les matchs de l’Olympique de Marseille.

Pour cette 29e journée de Ligue 1, l’OM fait le court déplacement à Monaco pour un match décisif dans la course au podium. Monaco est irrégulier et doit faire avec des gardiens maladroits depuis plusieurs matches. Côté blessé, l’ASM pourrait enregistrer plusieurs retours : Soungoutou Magassa, Kassoum Ouattara et Jordan Teze sont en phase de reprise et pourraient réintégrer le groupe. Par contre, Christian Mawissa est suspendu pour ce match…

Mawissa suspendu, des blessés côté OM

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer de Leonardo Balerdi (genou), Amine Gouiri est incertain en raison d’une gêne, tout comme Luiz Felipe (ischio-jambiers) qui n’a pas de date de retour. Hojbjerg, Harit et Moumbagna était présents dans le groupe face au TFC même s’ils ne sont pas entrés en jeu.

Mon prono pour Monaco – OM : But de Greenwood sur penalty pour une cote de 5.75 !

Pour ce Monaco – OM, je pars donc sur un but de Mason Greenwood sur penalty pour une cote de 5.75 chez notre partenaire Parions Sport. L’OM doit au moins ramener un match nul de ce court déplacement, n’hésitez pas à faire votre pronostic Monaco – OM. A noter que la cote de la victoire de l’OM est de 3.30 !

