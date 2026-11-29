Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Révélation du début de saison monégasque, Paris Brunner pourrait être absent plusieurs semaines. Une opération des ischio-jambiers est envisagée, avec une indisponibilité pouvant atteindre trois mois, mais Monaco attend encore des informations médicales précises.

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Le jeune attaquant allemand de 20 ans n’a pas participé au déplacement de l’AS Monaco↗ en Écosse jeudi. Les Monégasques s’y sont imposés face à Hearts (3-2) en Ligue Conférence, tandis que Brunner est resté à l’écart en raison de sa blessure aux ischio-jambiers.

Une opération pourrait éloigner Brunner trois mois

Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant pourrait être contraint de subir une intervention chirurgicale. Cette option n’est pas encore actée par le club de la Principauté, mais elle ferait planer la menace d’une absence particulièrement longue, qui pourrait atteindre trois mois. La décision dépendra des examens médicaux et de leur interprétation par le staff monégasque. Pour l’heure, aucune durée définitive d’indisponibilité n’a été communiquée concernant Paris Brunner, dont le début de saison avait attiré l’attention à Monaco↗.

Filipe Luís attend des examens plus précis

Présent en conférence de presse samedi, à la veille du déplacement de Monaco↗ sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour la 12e journée de Ligue 1, Filipe Luís a refusé d’avancer un calendrier. L’entraîneur brésilien a expliqué que la situation médicale de son attaquant n’était pas encore suffisamment claire.

« La situation concernant ses examens médicaux n’est pas encore claire. Je préfère donc patienter un peu afin de disposer d’informations plus précises. Je n’aime pas mentir. Si j’avançais des dates maintenant, je ne pourrais pas être précis »

Le staff de l’AS Monaco attend donc les résultats complémentaires avant de se prononcer sur la suite à donner à la blessure de Brunner. La durée de son éventuelle absence reste ainsi indéterminée à ce stade.