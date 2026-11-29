Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Huitième de Ligue 1 et sans victoire depuis six rencontres en championnat, l’AS Monaco traverse une période compliquée. Malgré les critiques et les investissements réalisés cet été, Thiago Scuro bénéficie toujours de la confiance de ses dirigeants.

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En poste depuis le 1er juillet 2023 comme directeur du football de l’AS Monaco↗, Thiago Scuro doit composer avec la colère des supporters monégasques. Le club de la Principauté se déplacera à Lyon ce dimanche soir, avec une série de six matchs sans succès en championnat et une huitième place au classement. Selon L’Équipe, cette situation aurait probablement déjà provoqué le départ de plusieurs dirigeants sportifs à Marseille.

Un mercato à près de 50 millions d’euros

Le dirigeant brésilien peut toutefois rappeler que Monaco a terminé deux fois sur le podium lors de ses premières saisons à la tête du projet. La septième place obtenue lors du dernier exercice et les difficultés actuelles alimentent néanmoins la contestation, alors qu’une banderole réclamant la démission de la direction est régulièrement déployée depuis la saison dernière. Avec le cinquième budget de Ligue 1, estimé à 125 millions d’euros, Monaco a investi près de 50 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Thiago Scuro reconnaît ne pas avoir attiré tous les profils ciblés : l’effectif compte notamment quatre avant-centres, mais manque de véritables ailiers. Le recrutement d’Ansu Fati, réalisé pour 11 millions d’euros malgré les blessures répétées de l’Espagnol, fait également partie des choix contestés.

« Huitièmes, ce n’est pas notre place, pas notre but. »

Rybolovlev étudie malgré tout d’autres options

Thiago Scuro défend toujours un projet articulé autour d’une qualification régulière pour la Ligue des champions et d’importantes ventes afin de maintenir l’équilibre financier du club↗. Le bilan n’est pas entièrement négatif, puisque Monaco reste sur quatre victoires consécutives en Ligue Conférence et occupe la première place de cette compétition. La confiance de la direction pourrait toutefois être réévaluée. D’après L’Équipe, Dimitri Rybolovlev a reçu des candidatures pour succéder à Thiago Scuro. Le propriétaire russe doit assister à la rencontre de son équipe à Lyon ce dimanche.