L’Olympique de Marseille s’est imposé difficilement sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), mettant ainsi fin à une série de 3 rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Un résultat essentiel sur le plan comptable, mais qui ne rassure pas encore totalement sur la qualité de jeu produite par les hommes de Roberto De Zerbi.

Lors du débrief du match AJA – OM sur le plateau de FCMarseille, enregistré au Black Angus à la Valentine, le journaliste Mourad Aerts a livré une analyse lucide et mesurée sur cette victoire étriquée.

« Un match horrible », mais peut-être un tournant pour l’OM

“J’espère que cela marque la fin de la période noir pour l’OM” @MouradAerts

Pour Mourad Aerts, le succès marseillais en Bourgogne ne doit pas masquer la pauvreté du contenu proposé. « Je me souviens d’une période où l’OM,de Emon je crois, gagne après cinq matches sans victoire dans un match horrible et ça relance la machine. Tu as pris trois points, tu ne sais pas trop quoi faire de Gomes, peut-être que ce but va lui donner confiance. Des fois il faut du positif pour relancer un truc. On verra au prochain match. J’espère que cela marque la fin de la période noire pour l’OM. Mais c’était quand même un match assez horrible. »

Un constat sans détour, mais teinté d’un espoir : celui d’un renouveau. L’OM, en crise de résultats ces dernières semaines, pourrait en effet s’appuyer sur ce succès pour retrouver une dynamique positive. Le but salvateur de João Gomes, bien que venu d’un match terne, pourrait symboliser ce sursaut attendu.



La priorité, désormais, est claire : transformer cette victoire en point de départ d’une série. Mourad Aerts rappelle ainsi que dans le football, les tournants naissent parfois des victoires les plus laides.

Alors que De Zerbi cherche encore les bons réglages dans un effectif en manque de confiance, l’OM devra confirmer ce léger mieux lors du prochain rendez-vous au Vélodrome. Car si le contenu reste insuffisant, les trois points pris à Auxerre pourraient bien marquer la fin de la « période noire » évoquée par le journaliste marseillais.

